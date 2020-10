Parkovací dům na brodském sídlišti by mohl stavět a provozovat soukromník

Panelové sídliště Výšina v severní části města je místem, kde se parkuje velice obtížně. Bytovky, z nichž většina byla stavěna v době od sedmdesátých do devadesátých let minulého století, jsou tak nahuštěné na sebe, že brání jakémukoli rozšíření stávajících cest a parkovacích stání.

Lidé, kteří zde žijí, ale i samo vedení města situaci označují už několik let za katastrofální a kritickou. Aut je zde tolik, že stojí v křižovatkách a na chodnících, blokují se navzájem, a že by mezi nimi projeli třeba hasiči či záchranáři, je skoro nemožné.



„Je časté, když večer odněkud přijedeme, že po sídlišti jezdíme nahoru dolů a hledáme jedno volné místo. Marně. Nakonec stejně musíme zaparkovat stovky metrů daleko na Pražské nebo až v Zahradnického ulici,“ popisuje brodská radní a obyvatelka Výšiny Ivana Mojžyšková.

Už před lety proto vedení města přišlo s myšlenkou, že by situaci pomohlo vyřešit vybudování patrového parkovacího domu. Ten si představovalo na místě nynější asfaltové plochy u kotelny v severní části sídliště.

Plány zhatila vysoká cena, desítky milionů město nemá

Brzy se však ukázalo, že tudy cesta nepovede. „Jeho výstavba v současné době není reálná. Pro město by to byla finanční zátěž v řádech desítek milionů korun,“ prohlásil už před rokem havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Dnes takové výdaje už vůbec nepřipadají v úvahu.

Loni v létě navíc zastupitelé v těsném sousedství plánovaného parkovacího domu schválili privátní výstavbu tří nových bytových domů s 66 byty. Ty mají stát na místě, kudy město plánovalo do parkovacího domu vjezd. Zdálo se, že tím celý záměr definitivně padl.

Nyní je však plán na vybudování parkovacího domu na Výšině, možná trochu překvapivě, zpět. Ovšem město už by nebylo tím, kdo by do této záležitosti investoval. Radní chtějí, aby dům postavil soukromý investor a dalších 50 let ho provozoval.

„Máme představu, že by město investorovi – pokud splní předem dané podmínky – bezplatně poskytlo pozemek. On by parkovací dům postavil a sám by s parkovacími místy nakládal. Jsme si jisti, že pokud by měla zájem například nějaká stavební firma, dokázala by dům postavit mnohem levněji pro sebe než jako zakázku pro město,“ popisuje Honzárek.

Stání garážového typu, jež by nebylo zadarmo

Že by se stavělo v těsném sousedství plánovaných nových bytovek, by najednou nevadilo. I když zkombinovat bytovky s parkovacím domem ještě loni v létě část vedení města odmítala.

„Vjezd do parkovacího domu by vedl od Penny Marketu, vyhnul by se nové zástavbě,“ říká dnes Libor Honzárek.

Nápad na stavbu soukromého parkovacího domu musí ještě schválit zastupitelé. Mezi nimi se dá očekávat vzrušená diskuse. Až poté by vedení města hledalo v soutěži vhodného zájemce o stavbu. Teprve pak by s ním ladilo detaily parkovacího domu a jeho napojení na stávající infrastrukturu.

Pokud se zájemce objeví, obyvatelé se dočkají desítek až stovek nových parkovacích míst. Je však téměř jisté, že za ně budou muset zaplatit. Jestliže firma peníze do stavby parkovacího domu investuje, bude chtít minimálně vloženou částku zpět. S největší pravděpodobností by tedy místa pronajímala.



„Byla by to stání garážového typu. V podstatě by šlo o identický model, jaký funguje v případě parkovacího domu v Husově ulici. Tam je k dlouhodobému pronájmu určené spodní patro,“ konstatoval Honzárek.

Bez zaplacení jistota parkovacího místa nebude

Kdo by měl zájem, musel by počítat s částkou ve stokorunách měsíčně. Například u zmíněného parkovacího domu v Husově ulici se o místa soutěžilo obálkovou metodou, získal ho ten, kdo za konkrétní místo nabídl víc. Vyvolávací cena při poslední soutěži před třemi roky činila 400 korun měsíčně.

„Nemůžu říct, že s prodejem práva stavby soukromníkovi nesouhlasím. Alespoň je šance, že se situace někam posune a bude se něco dít. Jen aby se vůbec někdo přihlásil,“ poznamenala Ivana Mojžyšková.

„Přesto tvrdím, že o zlepšení možnosti parkování na sídlišti by se mělo zasloužit a stavbu parkovacího domu zajistit město,“ zdůraznila.

Podle ní budou mít obyvatelé sídliště k nutnosti místa pronajímat nejspíš výhrady a líbit se jim to moc nebude. „Ale ono to asi jinak nepůjde. Aby měl člověk na Výšině jistotu parkovacího místa, bude si ho nakonec muset zaplatit,“ dodala Mojžyšková.