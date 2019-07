Ledeč chce ze sedmi ulic jednosměrky, lidé o nápadu hlasují v anketě

Obyvatelé Ledče mohou hlasovat do konce července. Stačí k tomu vyplnit a odevzdat papírový anketní lístek, případně proklikat dotazník na webových stránkách města.



„Výsledky ankety pak v klidu vyhodnotíme a zastupitelstvo rozhodne, jak budeme postupovat dál. V případě, že by lidé souhlasili se zjednosměrněním ulic, bude třeba získat potřebná povolení od policie a příslušných úřadů,“ nastínil ledečský starosta Zdeněk Tůma.

Jestli vše dopadne podle představ radnice, ulice by se mohly stát jednosměrkami na podzim, případně ke konci letošního roku.

Plán ledečské radnice se týká celkem sedmi ulic. Hned šest z nich se nachází pod sídlištěm Stínadla. Tam parkovací místa chybí. Stojí se proto často v křižovatkách i po obou stranách ulice a provoz tu kvůli tomu vázne.

„Jednosměrky by dopravu zjednodušily a několik desítek parkovacích míst by přinesly. Občas se tu stává, že řidiči vozy zaparkují po obou stranách ulice a už tudy nikdo jiný neprojede. A tomu chceme zabránit,“ konstatoval starosta Tůma.

Jak se projeví změny v praxi? Lepší výjezd, v zimě horší vjezd

Úpravy by se konkrétně měly týkat ulic Na Sibiři, Hlaváčova, Pod Stínadly, Aloise Jiráska, Boženy Němcové a 28. října. Na opačném konci města pak radnice zvažuje v jednosměrku změnit také Melechovskou ulici.

V anketě je u každé ulice popsáno, jak by se změna mohla projevit v praxi. Kladem je ve všech případech snazší výjezd z ulic i navýšení parkovacích míst - jezdilo by se po jedné polovině vozovky a druhá by byla určena pro odstavení vozů. Nevýhody se mohou skrývat v delší trase pro místní obyvatele i třeba v problematičtějším vjezdu do ulice v zimě na sněhu.

O každé ulici mohou hlasující rozhodovat zvlášť, není třeba schválit či odmítnou soubor změn jako celek. Nakonec bude stejně záležet na posouzení zastupitelů, k čemu se přikloní.

„Nějakou odezvu už máme, sešlo se nám zatím na čtyři stovky vyplněných papírových anketních lístků. Je z nich patrné, že lidé by změnu spíše přivítali. Objevily se však i nesouhlasné názory či návrhy, ať jednosměrky zřídíme, jenže v některých případech v opačném směru,“ pravil Zdeněk Tůma.

V Brodě vzniklo po změnách 55 nových parkovacích míst

Vytvořit z ulic v centru města jednosměrky a umožnit tím navýšení parkovacích míst není originální myšlenka ledečské radnice. V minulosti už takto postupovala mnohá další města.

Před deseti lety například měnil režim v ulicích Havlíčkova a Beckovského Havlíčkův Brod.

„Víme, že je to podstatná změna v zavedeném systému dopravy v centru města. Ale na druhou stranu tím mnohem více získáme,“ říkal na podzim roku 2009 havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Největším kladem bylo 55 nových parkovacích míst.

Přes počáteční zmatky a v některých případech i překvapení, si řidiči na úpravy časem velice jednoduše zvykli. „Když jsem dřív přijel večer z práce, musel jsem nechat auto o čtyři ulice dál. Teď často zaparkuji skoro přímo před domem,“ pochvaloval si tehdy jeden z obyvatel panelového domu v Beckovského ulici. „Že je tu jednosměrka, vůbec nevadí. Aspoň tu není takový provoz,“ dodal.

„Na jednosměrných ulicích je založena doprava v centrech celé řady velkých měst. Přináší to regulaci dopravy a hlavně parkovací místa, která konkrétně v Brodě hodně citelně chyběla,“ vysvětlil před deseti lety rozhodnutí úřadu Honzárek.