Dvacetikilometrové kolony na D1 mohou kvůli zúžení trvat až do středy

Problémová je v současné době především modernizace úseku číslo 16 mezi kilometry 119 a 134. Provoz je zde v obou směrech sveden jen do jednoho pruhu.

Než se do něj vozy při hustém provozu seřadí, vytvoří se obří kolony. V pondělí i v úterý byly dlouhé až pětadvacet kilometrů.



„Dvě nepříjemnosti jsme tu shrnuli do jedné uzavírky, abychom provoz nemuseli později omezovat znovu,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

„Jednak je to oprava havarijního povrchu vozovky a za druhé zde probíhá změna dopravního režimu,“ vyjmenoval.

Podle Jana Studeckého z tiskového odboru ŘSD je na vině současné situace i přechod z jedné etapy modernizace do další. S tím souvisí obměna značení i dopravního režimu. Nově uspořádat celý téměř patnáct kilometrů dlouhý úsek není snadné.

„Do pondělí v celém úseku probíhaly práce na provizorním rozšíření levého jízdního pásu, ve středu budou zahájeny práce ve středním dělícím pásu,“ popsal Studecký.

Najít období, kdyby by změna prošla hladce, nelze, tvrdí ŘSD

Proto je od pondělí provoz omezen jen na jeden jízdní pruh v každém směru. Do režimu 2+2, tedy do dvou pruhů v každém směru, by se měl provoz vrátit ve středu kolem 14. hodiny.

„Na tak vytížené komunikaci, jako je D1, není šance najít nějaké období, kdy by tak výrazně klesaly dopravní intenzity, že by bylo možné bez dramatických dopadů do plynulosti dopravy udělat takový zlom v organizaci stavby,“ doplnil Jan Rýdl.

O tom, že jeden průjezdný pruh na D1 ani zdaleka nesvědčí, hovoří i zástupci policie. „Intenzita provozu je vyšší než kapacitní propustnost komunikace v opravovaných úsecích,“ říká policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

„Na provoz a situaci na dálnici v rámci výkonu služby policisté dohlížejí,“ dodala. Nic víc však podle ní muži v uniformách udělat nemohou.

Objet dálnici není kudy, souběžná silnice 602 je uzavřená

Pokud se v opravovaných úsecích či v kolonách v jejich blízkosti stane nehoda - což se v pondělí skutečně stalo - nemají ani dopravu kam odvést.

Souběžná silnice 602 se totiž na několika místech opravuje a je zavřená. Pracuje se u Měřína, úplná uzavírka je ve Stránecké Zhoři, nákladní vozy mají zakázaný průjezd Velkým Meziříčím.

Na dálnici mezi Prahou a Brnem se v současné době modernizuje hned pět úseků. Na všech jsou kvůli tomu dopravní omezení. Celkem se jedná o 52 kilometrů. Plných 34 z nich leží na třech úsecích na Vysočině.

Vedle momentálně nejproblémovějšího a nejdelšího úseku Velký Beranov - Měřín se pracuje i mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem a v okolí Velkého Meziříčí. Tam dělníci přes léto opravují a rozšiřují most Vysočina, nejvyšší na celé D1.