Ministr chce na D1 lepší informace, sypače i otevřené krizové odpočívky

8:26 , aktualizováno 8:26

Na D1 by měla přibýt místa pro odstavení kamionů v případě mimořádných situací. Vzniknout by měla na části uzavřených odpočívek. V zimě by na dálnici měla být v pohotovosti údržbová technika, zlepšit se má i informovanost řidičů. Po jednání na Vysočině to prohlásil ministr dopravy Vladimír Kremlík.