Dálnice D1 u Humpolce je uzavřena, silničáři budou bourat nadjezdy

Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a policie. Přestavba nadjezdů je součástí oprav tohoto úseku dálnice s rozšířením vozovky o 75 centimetrů na obou stranách. Silničáři budou bourat najednou dva nadjezdy na 83. a 88. kilometru D1.

Na daném úseku je již od pátku sveden provoz do jednoho pruhu každým směrem, protože probíhají přípravné práce na samotné bourání.

Objízdné trasy pro menší auta se liší podle jízdního směru. Ve směru na Brno budou sjíždět na regionální silnice u Koberovic a na D1 se vrátí v Humpolci. Pro osobní auta jedoucí na Prahu povede objízdná trasa od Humpolce kolem Ledče nad Sázavou k exitu 66 Loket, kde se vrátí na dálnici. Vozidla těžší než 12 tun budou zavřený úsek D1 obousměrně objíždět mezi exity Mirošovice a Humpolec po silnicích I/3 a I/19 kolem Tábora.

Policisté nejprve zpomalí provoz na dálnici, poté začnou svádět řidiče na objízdné trasy a následně dálnici zcela uzavřou. Policie na místě posílila hlídky, aby případně mohla reagovat na komplikace rychle.

„Chceme apelovat na všechny řidiče, kteří dnes v noci pojedou kvůli uzavřené dálnici po objízdných trasách, aby zbytečně neriskovali a chovali se ukázněně. Největší komplikaci, která by mohla nastat, by byla zbytečná dopravní nehoda na objízdné trase, protože pak by mohlo hrozit nebezpečí, že se i na objízdné trase doprava zcela zastaví,“ uvedla krajská mluvčí policie Dana Čírtková.

Opravy úseku D1 Koberovice – Humpolec za více než miliardu korun provádí pro Ředitelství silnic a dálnic od loňského podzimu firma Eurovia CS. Práce potrvají do listopadu 2021.



Briefingu k nočním bouracím pracím se dnes ve 20:30 na D1 u Humpolce zúčastní předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).