Dálnice D1 se opět uzavře. Dělníci se na ni vrátí na konci měsíce

Konkrétně jde o dálniční nadjezdy na 84. kilometru u Speřic a 89. kilometru u Humpolce, které dělníci rozeberou v noci ze soboty 29. února na neděli 1. března. Dlouhodobé uzavírky začnou týden nato, kdy se technika vrátí na rozestavěné úseky u Mirošovic a u Velkého Meziříčí. Kromě sedmi rozestavěných úseků z předchozí sezony musejí řidiči počítat ještě s novou stavbou mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi.

Takzvaná modernizace dálnice D1 načíná osmou sezonu, hlavní část prací by přitom měla být hotová do konce příštího roku. Hodně bude záležet na tom, jak se bude dařit na těchto posledních úsecích, konkrétně na zmíněném posledním u Devíti křížů, pro který se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podařilo vybrat stavební firmu teprve vloni před Vánoci.



Do stavby více než deseti kilometrů dálnice se dělníci Metrostavu pustí v průběhu března. Firma přitom v soutěži nezvítězila s nejnižší cenou, když za stavbu požadovala zhruba 1,72 miliardy korun. O necelých 50 milionů korun lacinější nabídku konkurenčního Colasu ale přebila nabídkou zkrácení doby výstavby o dva měsíce na 420 kalendářních dnů.

Úleva pro řidiče až v příštím roce

Porce kilometrů, na kterých bude provoz omezen na zúžené pruhy s maximální povolenou osmdesátikilometrovou rychlostí, bude letos prakticky stejná jako v loňském roce. Úlevu pro šoféry přinese až příští rok, kdy by se mělo dokončovat posledních 34 kilometrů.

Podle nového ministra dopravy Karla Havlíčka dělá úřad vše proto, aby šoférům průjezd omezeními na rekonstruované dálnici co nejvíce zpříjemnil. „Během modernizace zůstanou zachovány v obou směrech dva pruhy, byť v zúženém profilu, což výrazně pomáhá situaci zvládat. Chci také posílit komunikaci s řidiči, aby měli co nejvíce informací o postupu modernizace, věděli, co se chystá, a mohli se tomu přizpůsobit a samozřejmě byli včas informováni o případných problémech a jejich řešení,“ uvedl Havlíček.

Ani po roce 2021 ale nebude nejstarší část D1 mezi Prahou Brnem kompletně dokončená. Součástí modernizace totiž není demolice stávající sedmdesát let staré mostní konstrukce překlenující údolí mezi středočeskými Senohraby a Hrusicemi. Stavba nového mostu „Šmejkalka“ si vyžádá nejprve výstavbu provizorního mostu, aby bylo možné dálnici využívat bez přerušení.

Přípravné práce na celém projektu by měly začít do konce letošního roku, celá stavba nového mostu se tak protáhne výrazně přes termín konce příštího roku, kdy by měla být už zbylá část dálnice kompletně zmodernizovaná. Útěchou řidičům pak může být skutečnost, že po výstavbě nového mostu se o kousek rozšíří tříproudová část D1, která dnes končí u odbočky na Benešov.

Celkem by měly být na D1 během letošního roku dokončeny čtyři úseky, u středočeských Mirošovic, u Lokte, Větrného Jeníkova a jeden ze dvou úseků u Velkého Meziříčí. S 37 kilometry těchto úseků bude modernizace D1 opět největším příspěvkem k výstavbě české dálniční sítě. Kromě nich se totiž letos otevře zhruba 22 kilometrů na dálnicích D6 a D48. Konkrétně jde o obchvat Řevničova na Rakovnicku včetně navazujícího úseku do Nového Strašecí a přes jedenáct kilometrů dlouhou stavbu z Rybí do Rychaltic na Frýdecko-Místecku.

Noční uzavírka

První komplikací, na kterou se budou muset šoféři připravit, je úplná uzavírka části dálnice v souvislosti s demolicí dvojice mostů u Humpolce. Osobní auta budou uzavřený úsek objíždět po dvou předem vybraných trasách. Ve směru do Brna budou podle plánů ŘSD sjíždět u Koberovic na Pelhřimovsku a na dálnici se opět napojí v Humpolci.

V Opačném směru budou osobní auta sjíždět v Humpolci a na dálnici opět najedou u Lokte. Náročnější objízdnou trasu budou mít nákladní auta, která budou uzavřený úsek objíždět už od Mirošovic. Tam sjedou na silnici I/3 a budou pokračovat až do Tábora, kde se napojí na silnici I/19 na Pelhřimov a dále do Humpolce.

Celkové náklady na obnovu D1 měly podle původních propočtů vyjít na 20 miliard korun. Hlad po zakázkách během prvních výběrových soutěží sice cenu na několik roků stlačil, nejnovější nabídky se už ale opět pohybují na úrovni nebo i nad úrovní předpokládaných cen. Už teď je tak zřejmé, že konečný účet za modernizaci tuto hranici překročí.