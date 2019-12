V Jihlavě už není Horácký zimní stadion, hala nese název sponzora Dukly

Název dostal starý stadion ve Smetanových sadech podle nového strategického partnera klubu HC Dukla Jihlava, kterým se od ledna stane společnost CZ LOKO. Ta je druhým největším výrobcem posunovacích lokomotiv v Evropě a v Jihlavě má svůj závod se 180 zaměstnanci, který hodlá dál rozšiřovat a modernizovat.

Jednání se společností CZ LOKO o strategickém partnerství začalo v květnu letošního roku. „CZ LOKO bylo naším partnerem už v minulosti a nyní spolupráce dostává nový, velmi významný rámec,“ uvedl jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Smlouva s tímto partnerem má trvat až do 30. dubna 2025. „Jihlava má v našich podnikatelských plánech významné místo, a proto jsme se s ní rozhodli spojit i touto formou, neboť lední hokej je zde nejpopulárnějším sportem,“ uvedl Josef Bárta, předseda představenstva společnosti CZ LOKO.

Podle jednatele Dukly Ščerbana smlouva počítá se všemi fázemi vývoje klubu, stadionu i budoucí arény, která má vzniknout do roku 2023. A zahrnuje rovněž působení klubu v první lize i extralize.

„Se stavbou nové arény nás čeká velmi hektické období a mohou nastat záležitosti, které teď nedokážeme předvídat. Smlouva proto obsahuje i klauzuli, že se určité záležitosti budou řešit dílčími smlouvami pro dané časové období,“ poznamenal Ščerban.

Největší smlouva v historii klubu

Kolik peněz firma na chod Dukly dá, je podle smlouvy obchodním tajemstvím. „Mohu jenom říci, že to je historicky největší smlouva, jakou Dukla Jihlava kdy měla,“ podotkl Ščerban.

Na výstavbě Horácké multifunkční arény se však CZ LOKO finančně podílet nebude.

Smlouva počítá se všemi fázemi vývoje klubu, stadionu i budoucí arény, která má vzniknout do roku 2023. A zahrnuje rovněž působení klubu v první lize i extralize.

Dresy, název hokejového klubu i jeho barvy zůstanou stejné. „Je to partnerství dvou tradičních značek s mnohaletou historií. Nechceme rozhodně zasahovat do názvu klubu. Tradice je pro nás důležitá hodnota,“ zdůraznil Bedřich Bulička, správní ředitel CZ LOKO.

„Značkou HC Dukla Jihlava a CZ LOKO Arénou se určitě chceme chlubit. Přemýšlíme nad tím, že bychom do budoucna jednu z lokomotiv nalakovali do barev Dukly Jihlava,“ představil některé plány Jan Kutálek, obchodní ředitel společnosti. Vstup strategického partnera uvítalo i vedení města. Jihlava je totiž vlastníkem hokejového klubu.

„Vítám vstup silného strategického partnera nejen do Dukly, ale do celého veřejného prostoru. Jsem si jistá, že si budeme vzájemně schopni nabídnout i širší spolupráci, protože investorů i partnerství si město velice váží,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum).

Podle radního Davida Bekeho (ODS) to je partner, který přináší know-how i přidanou hodnotu, kterou mnozí investoři nenabízí. „Firma CZ LOKO pomůže Dukle také překlenout dvouleté období, kdy kvůli výstavbě nové arény nebudeme mít žádnou halu,“ dodal Beke.

Přibudou pracovní místa

V Jihlavě má společnost CZ LOKO velké plány do budoucna. Firma, která má 170 let tradice, chce do Jihlavy přesunout z jejich největšího závodu v České Třebové kompletní výrobu a montáž nových lokomotiv. Závod v České Třebové se pak stane hlavním servisním a údržbovým centrem.

Firma do modernizace a rozvoje závodu v Jihlavě v předchozích letech investovala zhruba půl miliardy korun. Za dalších 90 milionů nyní staví nové výrobní haly, včetně vybavení a technologie. Ty mají být dokončeny v polovině roku 2020.

Vedení společnosti si od toho slibuje zdvojnásobení výroby až na osm lokomotiv za měsíc.

To s sebou přináší i navýšení počtu zaměstnanců v Jihlavě. Firma proto vytvoří dalších nových padesát dělnických odborných profesí. Hledají se svářeči, lakýrníci, mechanici, elektrikáři či elektromechanici. A k tomu ještě další projekční a konstrukční profese.

Firma, jež je nyní ve své branži dvojkou na evropském trhu, se do budoucna chce stát jeho lídrem. „A také Dukle samozřejmě přejeme extraligu, kam patří. Chceme být lukrativním zaměstnavatelem, přilákat nové zaměstnance, zatraktivnit naši jihlavskou pobočku, a i proto tu chceme být vidět víc a víc. Uvědomujeme si, že život není jenom o práci, a proto naše podpora míří rovněž do školství nebo zájmových spolků, včetně těch sportovních,“ dodal Bedřich Bulička.

Společnost CZ LOKO má téměř třímiliardové tržby, přičemž export do zahraničí tvoří přibližně 60 procent. Její hnací vozidla jezdí v 19 zemích. CZ LOKO má už nyní uzavřené zakázky na dva roky dopředu. Do portfolia firmy patří posunovací lokomotivy, elektrické traťové lokomotivy a speciální drážní vozidla.