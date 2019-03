Zimní stadion, sportovní hala, atletický tunel. Jihlavě chybí sportoviště

Petr Ryška Je plaveckým trenérem, jednatelem Jihlavského plaveckého klubu AXIS, šéfem Českého svazu plaveckých sportů. A v listopadu si k tomu všemu přibral ještě funkci pověřeného zastupitele pro oblast sportu a sportovní infrastruktury.



„Jedním z mých úkolů je analýza prostředí a následně vytvoření investičního plánu, jak by se mělo postupovat v obnově sportovní infrastruktury. Kromě toho pracuji i na dalších dokumentech: vytvoření koncepce a akčního plánu v oblasti sportu. Zároveň v současné době rozjíždím sérii vzdělávacích kurzů a přednášek pro odbornou sportovní veřejnost. To sice není prioritně práce města, nýbrž sportovních svazů. Ale město s tím může pomoct," přibližuje svou práci pro město.

Jaká je podle vašeho názoru současná sportovní infrastruktura ve městě?

Je jednoznačně zaostalá. Ten dluh je ale v celé republice, není to problém pouze Jihlavy. V posledních třiceti letech bylo podfinancování sportu naprosto jednoznačné. Sportoviště tady jednak chybí a spousta stávajících není ve stavu, v jakém by měla být. Takže nyní se musí udělat pořadí priorit a říci, jak postupovat. Nesmí to jít cestou, že někdo řekne: tady chybí tělocvična, tady chybí hřiště a my je hned začneme stavět, aniž bychom znali, co chybí dál. Každý má pravdu, když říká že něco chybí. My si ale musíme říct, co chybí nejvíc. A bez toho bychom neměli začínat.

Už máte požadavky od jednotlivých sportovních oddílů, co by po městu chtěly?

Oddíly se mnou spíš jednají. Že by se mi scházely požadavky, to říct nemůžu. Bavíme se hlavně o jejich situaci.

Takže hrubé vyčíslení toho, kolik by bylo potřeba investovat do infrastruktury na ukojení všech potřeb sportovců v Jihlavě nemáte?

Nyní je budu oslovovat. Rozešlu dotazníky a v nich se mi jejich potřeby ukáží. To bude také součástí zmíněné analýzy.

Je to úkol města, aby se postaralo o sportovní infrastrukturu, nebo by ji měl mít ve svých rukách soukromý sektor?

Podle mého názoru je lepší, když ji má v majetku město. Protože jinak nemáte jistotu, co se s daným sportovištěm stane.

Že by tedy nějaký soukromý subjekt začal stavět třeba tělocvičnu, když je po nich taková poptávka, asi není příliš reálné.

Tělocvična není levná. Kdyby šlo o nafukovací halu s jednoduchým zázemím, tak by se to možná vyplatilo, ale většinou jsou tato zařízení ztrátová. A ztrátu by muselo asi zase uhradit město.

A platí to i v případě multifunkční haly?

Určitě nebude výdělečná, v této zemi se snad uživí pouze 02 Arena, všechny ostatní jsou nějakým způsobem dotované. Od hranic s Německem dál na východ není ekonomická síla taková, aby se tyto investice vrátily.

V Jihlavě je u základních škol řada hřišť, která bývají odpoledne, kdy by mohla být využitá, zavřená. Není to škoda?

Některá jsou otevřená a o některých se jedná, že se otevřou. Jde ale o to, za jakých podmínek. Školy za ta hřiště zodpovídají, takže pokud na ně pustí veřejnost, měl by tam být asi i správce a sociální zařízení. Máme totiž i zkušenost, že občas se nějaké hřiště otevře, vydrží rok a pak se poničí.

Největší plánovanou investicí je nový zimní stadion. I s veškerými případnými příspěvky od státu a kraje je minimální příspěvek města 250 milionů korun. Zbude pak i na jiné projekty sportovní infrastruktury?

Ale kdyby se zimní stadion jen opravoval, tak to bude taky 250 milionů. A bude to v podstatě starý barák. A pokud se stadion jen opraví, tak už žádný nový nebude. Na to už by peníze nebyly.

Tomu rozumím. Ale zaslechl jsem už od více oddílů, že mají obavy, že na ně už nezbude, že město po tak velké investici do sportovní infrastruktury už další peníze nedá.

To mohou mít pravdu, ale můžeme to vidět i naopak. Když postaví město halu pro kolektivní sporty, nebude už na zimák. Proto říkám, ať si stanovíme priority. Můžeme si říct, že zimní stadion nebude, nebo bude jen zimní stadion pro veřejnost. Ale to musí někdo říct. A zatím lidé, kteří to mají v kompetenci, tady ten zimní stadion chtějí. Já si také myslím, že tady má být. A vzhledem k historii ledních sportů v Jihlavě by měl navíc být takový, aby se na něm dala hrát nejvyšší soutěž.