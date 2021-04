Čápi na komíně zahřívají vajíčka, ale menší stěhovavé ptáky počasí trápí

„Pochopitelně máme starosti, jak to zvládnou. Prožíváme to s nimi naplno. Věříme, že jsou na tyto nepříznivé podmínky od přírody nějak nachystaní a i toto chladné počasí překlenou,“ přeje si Zuzana Marečková, marketingová specialistka firmy K-systém.

Právě tato společnost nechala na čapí komín, pod kterým sídlí jejich prodejna, nainstalovat kameru a zřídila facebookový profil Čápi Třebíč. Lidé tak mohou sledovat čapí rodinku takřka v přímém přenosu. Skupina má již přes 1 300 sledujících.



Mnohem větší potíže mají v tomto počasí podle zoologa a ornitologa Aleše Tomana spíše drobní zpěvní ptáci a druhy, které se nyní vracejí ze svých zimovišť v Africe.

„Problém mají především menší ptáci, kteří mají rychlý metabolismus a potřebují neustále přijímat potravu. Tento charakter počasí opravdu udělá velký zásah do ptačího života. Těžko se s tím budou vyrovnávat. Kdyby to mělo trvat ještě týden, tak by to znamenalo, že vyhnízdí méně ptáků a bude pokračovat úbytek ptačích druhů, který je v posledních letech bohužel zjevný,“ domnívá se Aleš Toman.

Řada ptáků uhyne, hledají něco k snědku

Většina tažných druhů k nám už přiletěla. „Na konci března se začaly objevovat nejotužilejší druhy jako špačci, skřivani a čejky. Ale v posledních dnech dorazily už také vlaštovky a jiřičky. Zbývá nám už jenom několik druhů, které přilétají na konci dubna a začátkem května, jako je například kukačka a rorýs,“ připomíná zoolog.

U druhů, které se už vrátily, je podle zoologa vidět, že strádají. „Kolem vodních toků vidíte spoustu opeřenců, kteří se snaží posbírat něco k snědku. Většinou jsou načepýření, jak se snaží předejít ztrátám tepla. Opravdu si myslím, že řada z nich nedá toto počasí a uhyne. Některé druhy už začaly hnízdit a inkubovat vajíčka. Viděl jsem bohužel, že mnoho hnízd zůstalo nedostavěných či opuštěných,“ líčí.

Lidé by podle ornitologa mohli ptactvu pomoci tím, že prodlouží dobu krmení na krmítkách a budou sypat kvalitní krmení, jako jsou semena slunečnice. Ale pomoci ptactvu, které je hmyzožravé či odkázané na lov hmyzu za letu, je podle Tomana téměř nereálné.

„Ale i některé druhy hmyzožravých ptáků si dojdou na krmítko pro zbytky slunečnic, takže jim to může určitě pomoci. Na krmítkách je nyní daleko větší provoz než v průběhu zimy. Někteří ornitologové jsou dokonce toho názoru, že přikrmování má smysl i v průběhu jara, protože v krajině ubývá potravních zdrojů a přikrmování může zvýšit úspěšnost hnízdění. Zároveň to lidi přitáhne k této problematice. Máme tendenci více chránit to, co vidíme a známe,“ dodává Aleš Toman.

Podle meteorologů by teplejší počasí mohlo přijít už tento týden.