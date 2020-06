Vzácný jeřáb popelavý poprvé zahnízdil na Vysočině, ochránci jásají

„Jeřábi si pro zahnízdění zvolili to správné místo. Po opravách rybníka jsou totiž v okolí Černíče pro řadu druhů ptáků výborné podmínky,“ pochvaluje si Václav Hlaváč, vedoucí pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na Vysočině.

Jeřábi si rybník obhlíželi už loni. „Ale až letos jsme pozorovali rodičovský pár, jak vodí dvě mláďata. Jsem rád, že tito nádherní ptáci našli domov i na Vysočině, a doufám, že se jim tu bude dařit,“ věří Hlaváč.

Jeřáb popelavý je velikostí i tvarem těla podobný čápům. Má šedavé zbarvení, které na krku a hlavě přechází v černou. Vyhledává rozsáhlá podmáčená místa v lesích i na otevřených plochách s porosty olší, vrb a rákosu. Při toku hlasitě troubí a předvádí charakteristický tanec.

Poprvé v České republice v novodobé historii zahnízdil v 80. letech minulého století na Českolipsku. Nyní se odhaduje, že v Česku může hnízdit několik desítek párů.

„Jeřábi se objevili i na některých dalších lokalitách v kraji, ale toto je skutečně první prokázané a úspěšné zahnízdění,“ poznamenal Hlaváč.

Po rekonstrukci se na rybník vrátil bohatý život

Kromě jeřábů byly na Černíči napočítány i desítky dalších vzácných ptáků. Například slavík modráček, potápky roháči či chřástali vodní. Z obojživelníků pak například kriticky ohrožená kuňka obecná.

Bohatý a rozmanitý život se vrátil k Černíčskému rybníku až po citlivých úpravách, které v předchozích letech nechala udělat právě AOPK.

Černíčský rybník je přírodní památka a chráněné území, které bylo vyhlášeno už na konci 50. let minulého století. Když AOPK přebírala rybník do své správy, nebyl v dobrém stavu. Dokonce se uvažovalo, že by se status ochrany zrušil.

Nicméně bylo rozhodnuto, že se území revitalizuje. Opravila se hráz rybníka, udělaly se tůně, biotopy pro živočichy včetně úpravy ostrova pro hnízdění ptáků. Tím získali ptáci dostatek úkrytů i potravy.

Podstatné bylo i vytvoření výpusti rybníka. „Dříve totiž rybník nešel vypustit. Množily se tam některé invazivní druhy ryb, které zhoršovaly kvalitu vody. Například sumeček americký. Tyto druhy mají velmi negativní dopad na celý ekosystém. Tento problém jsme vyřešili a obsádku rybníka se nám daří řídit a usměrňovat. Rybník teď znovu plní účel chráněného území,“ vysvětlil Hlaváč.