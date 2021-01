U krmítek jsou hlavně sýkory a vrabci, občas je přiběhne vyplašit veverka

„Podle průběžných výsledků je zatím na prvním místě pozorovaných ptáků sýkora koňadra, kterou následují vrabec polní a vrabec domácí,“ říká koordinátorka Ptačí hodinky Alena Skálová.

Například ve Žďáře nad Sázavou pozorovatelé spatřili v zasněženém keři ukrývat se před návštěvou krmítka sýkoru modřinku, která rovněž patří k nejpočetnějším ptačím druhům v Česku. Dobře rozpoznatelná od větší koňadry je hlavně díky modrému temenu a černému proužku přes oko na jinak bílé hlavičce. Typická je také žlutým „bříškem“.

Lidé, kteří se do pozorování zapojili, mají čas na poslání svých záznamů do 15. ledna. Do středečního rána stav nahlásilo téměř 25 tisíc lidí, do systému zapsali přes půl milionu ptáků. Finální výsledky budou známy v únoru.

Sčítání ptáků na krmítkách probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické každoročně od ledna 2019. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností.

Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Cílem projektu je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Ale také zapojit do jednoduchého vědeckého výzkumu širokou veřejnost a budovat její vztah k přírodě a ptákům samotným.