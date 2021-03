Na Vysočinu už přilétli první čápi, opět je na hnízdech sledují kamery

Pranostika vztahující se ke 12. březnu říká, že „na svatého Řehoře, čápi letí přes moře“. „Skutečnost je ale letos trošku jiná - první čápi už k nám přilétli dřív,“ upřesnila Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické (ČSO), která je i koordinátorkou programu Čapí hnízda.



Právě díky tomuto celorepublikovému programu mohou nadšenci z řad veřejnosti zaznamenávat do mapy přílety, pobyty na hnízdišti i další údaje týkající se čápů bílých.



Záznamů je za tento rok už několik desítek a nechybějí ani pozorování čapích navrátilců v Kraji Vysočina a přilehlých regionech. V mapě, která je dostupná na webu birdlife.cz/capi, už lidé během března nahlásili výskyt těchto ptáků na hnízdě například v Lukách nad Jihlavou a Telči, v Chotěboři nebo v Náramči a Lesonicích.

„I když někteří čápi, pravděpodobně jedinci zimující ve střední nebo jižní Evropě, již přilétli, většina se začne objevovat až v následujících dnech. Právě tyto dny jsou proto klíčové pro zaznamenání co nejpřesnějších údajů o jejich příletu,“ upozorňuje Gabriela Dobruská.

Lidé však mohou do systému zadávat pozorování, i když čápa na hnízdě zrovna neuvidí. „V tom případě najděte hnízdo na mapě a uveďte ‚čáp nepozorován‘. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno, ale čáp na něm ještě nebyl,“ doplnila Dobruská.



Do Žďárských vrchů dorazí ptáci později

Období obvyklého příletu těchto tažných ptáků se může rok od roku mírně lišit, v závislosti na počasí. Obecně však platí, že je to zhruba od poloviny března do půli dubna.

„V případě chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy jde pak spíše o první dubnovou dekádu. Čápi bílí, kteří se tady objeví dříve, dost často jenom přelétají a zastaví se tu během tahu,“ přiblížil Petr Mückstein, zoolog ze žďárské pobočky agentury ochrany přírody a krajiny. To je podle něj s největší pravděpodobností i případ jedince, jehož se mu podařilo vyfotografovat za letu v poslední únorový den poblíž vesnice Stan u Hlinska ve Žďárských vrších.

Netrpělivě zatím vyhlížejí delegaci z teplých krajin v Třebíči, kde mají čápi hnízdící pravidelně na komíně u Jejkovské brány velkou fanouškovskou základnu.

„Lidé už se na čápy ptají, zajímalo je, kdy bude zapnutá webkamera, kterou jsme sundávali kvůli technickým úpravám. Obvykle se ale samec vracívá kolem prvního jarního dne. Má tak ještě chvíli čas,“ okomentovala Zuzana Marečková z prodejny sportovního vybavení, nad kterou čapí rodinka v sezoně pobývá.

Čapí reality show lidé milují

Tým provozovny se tvorům, již jim nad hlavami vyvádějí mladé už kolem desítky let, hodně věnuje. Kameru na komín nainstalovali loni zjara a čapí reality show rázem získala velkou pozornost veřejnosti. Letos personál prodejny, která si nakonec svého opeřeného oblíbence promítla i do svého názvu, zajistil zabezpečení komínu, což by mělo mimo jiné umožnit přístup ornitologa a plánované letošní kroužkování čapích mláďat.

„Také jsme tento rok pořídili kvalitnější a silnější webkameru, která už byla na místo nainstalována a je v provozu. Bude přenášet nejen obraz, ale i zvuk, takže si lidé budou moci poslechnout také typické čapí klapaní zobáky nebo specifické zvuky, co vydávají mláďata,“ těší se Marečková. Dodala také, že stejně jako loni chystají i tematickou „čapí“ soutěž pro děti.

Bělostní ptáci sídlící poblíž centra Třebíče minulý rok dostali i jména. Pro samici obyvatelé odhlasovali jméno Týna, samec byl pojmenován Tom podle zaměstnance prodejny, jenž byl hlavním iniciátorem umístění webkamery.



Třebíč však není jediným městem, kde lze čápy sledovat hezky z tepla domova. Reality show z čapí domácnosti nabízí už léta třeba Nové Veselí na Žďársku, kam však zatím obyvatelé hnízda podle místních nedorazili. Na své pány domácí teď ještě čeká rovněž kamerou sledované hnízdo v Tasově.

Odlétat budou opět na konci srpna

Hnízda čápů bílých se obvykle nacházejí na střechách budov, nefunkčních komínech, sloupech elektrického vedení či speciálních podložkách. Vlastní hnízdění začíná koncem dubna.

Na dvou až pěti vejcích sedí čápi v průměru 33 dní a mláďata jsou krmena další dva měsíce oběma rodiči. Potravou čápa bílého je hlavně hmyz, žáby, myši a drobní plazi. Občas i ryby či mláďata jiných ptáků.

Koncem července většina čápů hnízdiště opouští, shromažďují se na loukách a koncem srpna odlétají do Afriky. V posledních letech jsou však dle ornitologů čím dál častěji zaznamenávány případy čápů zimujících na jihu či jihovýchodě Evropy, ojediněle pak i v České republice.