Bývalý finanční úřad v Brodě kupuje šéfka Icomu, chce v něm kanceláře

„Je to významná budova v centru města kousek od náměstí. Její dispoziční řešení je vhodné pro kancelářské využití a je poměrně snadné prostory pronajímat. Podobnou budovu vlastníme v Jihlavě, se správou takových nemovitostí máme zkušenosti,“ objasnila Kratochvílová.



Jedna z majitelek společnosti Icom transport byla jedinou účastnicí třetího kola dražby. Bývalé sídlo finančního úřadu, z něhož se úředníci odstěhovali na počátku roku 2017, se snažil zpeněžit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Povedlo se mu to až na třetí pokus. Loni v listopadu budovu neúspěšně nabízel za 29 milionů, letos v únoru za 23 milionů. Do dubnové dražby „skleňák“, jak se stavbě v Brodě říká, zlevnil na 16 milionů korun.



„Dražba dopadla úspěšně, budova bývalého finančního úřadu na Smetanově náměstí byla prodána fyzické osobě. Jsme rádi, že se nám podařilo najít pro budovu nového majitele. Jde o završení naší snahy o efektivní rozmístění státních zaměstnanců v Havlíčkově Brodě,“ prohlásil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

S vysokými investicemi do rekonstrukce kupující počítá

Budova byla státními úředníky využívána do konce roku 2016. Poté se úřad přestěhoval do bývalého kláštera ve Štáflově ulici, kde už před tím našly místo mnohé státní instituce.

Generální finanční ředitelství devítipodlažní prosklenou budovu opustilo i z důvodu potřebné nákladné rekonstrukce. V havarijním stavu je venkovní skleněné obložení, které odpadává a budova je proto obehnána pletivem. Potřeba je vyměnit i veškeré vnitřní rozvody.

„Náklady na opravy jsme odhadli nejméně na 44 milionů korun,“ prozradila před více než třemi lety mluvčí finančního ředitelství Petra Petlachová.

„S investicemi do rekonstrukce budovy počítáme. Zatím ale nemáme přesný plán ani harmonogram, kdy by měla být oprava zahájena či dokončena,“ konstatovala Kateřina Kratochvílová.

Představu už ale má o budoucím využití objektu. Měl by i nadále sloužit ke kancelářskému využití. Vlastník bude prostory, kterých je dohromady celkem 3 200 metrů čtverečních, nabízet k pronájmu. Těchto prostor, i v samém centru města, je nyní ovšem v Havlíčkově Brodě přebytek.

Realitní makléř je ohromen, u místostarosty mizí obavy

Že se podařilo bývalý finanční úřad státu prodat za 16 milionů, mnohé realitní makléře překvapilo. „Jsem ohromen. Asi kupující ví něco, co já nevím,“ poznamenal například Milan Šedý.

Právě on byl mezi odborníky, kteří před lety propočítávali možné sumy, za kolik by bylo opravdu reálné dům prodat. Dostal se k cifře mezi pěti a sedmi miliony korun. A to prakticky jen díky tomu, že budova leží na atraktivním pozemku v centru. Cenu od počátku považuje za hodně nadsazenou.

„Pro realitní trh je to nicméně úžasná zpráva. Znamená to, že mezi fyzickými osobami jsou na nákup nemovitostí ještě velké peníze,“ dodal Šedý.

Že budova najde poměrně rychle kupce, překvapilo i vedení brodské radnice. To se obávalo, že objekt zůstane prázdný i několik let. A že pokud ho někdo koupí, bude se snažit ho přestavět na ubytovnu.

„Jestliže ale ‚skleňáku‘ zůstane kancelářské využití, plně to odpovídá záměrům, s nimiž byl stavěn,“ prohlásil místostarosta Libor Honzárek. „U tohoto kupce snad můžeme sociální podnikání vyloučit,“ prohlásil poté, co se od MF DNES dozvěděl jméno nového majitele. Město v minulosti projevilo zájem o parkoviště za budovou.



Za dva a čtvrt roku na správě budovy stát prodělal jen sto tisíc

Budova novému vlastníkovi fakticky ještě nepatří. Jeho se stane až poté, co doplatí plnou kupní cenu, na což má lhůtu třiceti dnů. Zároveň se musí informace o převodu vložit do katastru nemovitostí.

Devítipatrová budova je typickým příkladem socialistické architektury, stavěna byla na konci 70. let. Zprvu sloužila jako administrativní sídlo škrobárenského závodu. Po změně režimu se do ní nastěhoval finanční úřad a daňová správa.

V současné době je budova zcela prázdná a slouží jen jako vysílač. Jedinými firmami, které k ní mají dnes nějaký nájemní vztah, jsou T-Mobile a Česká telekomunikační infrastruktura. Až do konce roku 2020 zde mohou provozovat zařízení k poskytování telekomunikačních služeb a veřejné komunikační sítě.

„Od převzetí budovy činily příjmy z pronájmu zhruba 288 tisíc korun, výdaje 393 tisíc, přičemž výraznou položkou bylo odstranění havarijního stavu zabezpečení atikového zdiva,“ doplnil mluvčí Radek Ležatka.