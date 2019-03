Vesnice je na suchu. Lidem mizí voda ze studní kvůli vyschlému rybníku

Na všech možných úřadech se v poslední době mluví o tom, že je potřeba kvůli suchu zadržovat vodu v krajině. Obyvatelé Budče se ale už čtvrtým rokem přesvědčují, že v případě jejich vesnice jsou to prázdné řeči.

Tamní vyschlý rybník, jenž býval největší na toku Želetavky, patří Moravskému rybářskému stavu (MRS). Podle jeho vedení se případem zabývali už čtyři ministři zemědělství s nulovým výsledkem.

Rybník je totiž potřeba odbahnit. Rybáři žádají o dotace, aby mohli akci za desítky milionů uskutečnit. Zatím marně. Vlastně to není tak přesné. Oni by asi dotaci dostali, jenže z ministerstva životního prostředí. A to nechtějí. Trvají na tom, že peníze potřebují od ministerstva zemědělství.

„Na ministerstvu životního prostředí je financí dostatek, ale to pro nás nepřipadá v úvahu. My z toho nechceme mít bažinu, ale rybník. Nemůžeme souhlasit s tím, aby to byl mokřad,“ uvedl Václav Habán, tajemník rybářského svazu.

Letos chtějí proto znovu požádat o dotaci ministerstvo zemědělství. Na odbahnění je podle Habána potřeba 30 až 50 milionů korun.

„Bohužel je pořád problém v podmínkách dotace, že musíme být plátci DPH. Budeme žádat pana ministra o udělení výjimky i s tím, že nás to bude stát víc. Zatím nám ale nevyhověl,“ doplnil tajemník Habán.

Na ministerstvu zemědělství zatím nerozhodli, jestli se v Budči po čtyřletém čekání rybník naplní. Přitom obyvatelům po jeho vypuštění klesla hladina vody ve studnách, některé vyschly úplně. Naštěstí mají v obci zavedený vodovod a aby alespoň částečně vyřešili potíže se suchem, postaví si menší, půlhektarový rybník na meliorační stoce. Na jeho stavbu dotaci dostali.

„Bude to malý rybník. V rámci možností, které máme, je to ale jediné, co teď můžeme udělat, abychom sem nějakou vodu dostali. Ovšem bude trvat několik let, než se to projeví ve studnách. A jestli se to vůbec projeví,“ popsal Pavel Polák, starosta Budče.

Už neví, na koho se obrátit

A diví se tomu, proč je velký Budečský rybník už několik let prázdný. Navíc v době, kdy je udržování vody v krajině prioritou.

„Nechápu to. Já už nevím, na koho se obrátit. Mezitím dno zarůstá stromy a mezi nimi protéká bahnem voda,“ dodal Polák. Obec ale není majitelem rybníka.

Letošní zima moc vesnici nepomohla. Podle Poláka tam napadlo jen minimální množství sněhu. „Jestli bude teplé léto, tak je to v háji. Navíc teď vedle rybníka vyřezáváme les kvůli kůrovci, všechno uschlo,“ shrnul starosta.

Ministerstvo zemědělství zatím nepřijímá žádosti o dotace v programu s názvem Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže. „Intenzivně ale vnímáme záležitost okolo Budečského rybníka. S rybářským svazem jsme toto téma komunikovali,“ sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Ministr zemědělství Miroslav Toman minulý týden oznámil, že jeho resort ve spolupráci s Lesy České republiky v následujících třech letech podpoří rekonstrukci, odbahnění či stavbu více než 1 200 rybníků a malých vodních nádrží.

„Celkem to bude 1 215 rybníků za tři roky. Dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník. Voda je pro nás absolutní prioritou,“ řekl Toman s tím, že jen ministerstvo dá na tyto investice zhruba 500 milionů ročně.

Jestli se ale dostane na Budeč, šéf resortu zatím nepotvrdil. Rybník u hranic Vysočiny patří do Jihočeského kraje. Ten podle svého mluvčího dotace na takto velké akce nemůže poskytovat.

„Protože by to jednak suplovalo evropské zdroje, které je zapotřebí přednostně čerpat. A jednak na takový objem nemáme ani postaven rozpočet,“ uvedl Radek Šíma, mluvčí jihočeského hejtmanství.

Podobných rybníků je podle něj po kraji spousta. A potřeba investic do jejich revitalizací se pohybuje v řádech miliard korun. Pokud se rybářskému svazu nepodaří dotaci získat v dohledné době, udělá ze čtrnáctihektarového rybníka jen tříhektarový. A to pouze ze svých peněz.

Budečský rybník patřil od roku 1956 státu, minimálně od té doby se nečistil, postupně zarůstal. Ke konci už v něm bylo jen několik málo desítek centimetrů vody. A pod ní i třímetrová vrstvy bahna. Rybářský svaz pak dostal nařízeno, že musí zajistit hráz, jež byla v havarijním stavu. A tak postavil novou. Jenže ta teď nemá co zadržovat. Voda chybí.

Rybník se rozprostíral na Želetavce, která pod Bítovem ústí do Dyje. Jenže tato říčka po vypuštění rybníka v Budči téměř předčasně končila. Rozlévala se jen do zaschlého bahna. Tak tam aspoň loni vybagrovali ve dně provizorní koryto, aby mohla protékat.