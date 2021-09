Vystavení unikátní bible během léta výrazně zvedlo zájem o hrad Lipnici

Vystavení Lipnické bible na hradě bylo podle kastelána Marka Hanzlíka zcela výjimečnou událostí posledních několika let. „Není obvyklé, abychom u nás vystavovali tak cenný a vzácný artefakt,“ prohlásil.



Bible byla na Lipnici vystavena od konce června do konce srpna. Je majetkem amerického Muzea bible, její zapůjčení se podařilo vyjednat vedle správy hradu hlavně Spolku za záchranu rodného domku Jana Zrzavého. Před návratem do Spojených států je bible nyní ještě na dva týdny k vidění v Zrcadlové kapli Klementina. Výstavu tam do 15. září pořádá Národní knihovna.

„Kdo to na Lipnici nestihl, ještě může do Prahy. Ale výstava na Lipnici byla jedinečná, měla velké kouzlo. To bylo dáno hlavně prostředím gotického hradu, který k takovému dokumentu prostě patří,“ dodává Ladislav Langpaul, hlavní iniciátor zapůjčení bible a představitel spolku.

To si zřejmě během prázdnin uvědomila spousta lidí. Díky Lipnické bibli hradu nad očekávání vzrostla návštěvnost. „Během dvou měsíců trvání výstavy jsme evidovali téměř 21 tisíc návštěvníků. To je o čtvrtinu více než o rok dřív,“ sečetl lipnický kastelán.

„Partě strýců“ zpočátku nikdo moc nevěřil

Podle Hanzlíka unikátní bible na hrad přilákala zejména obyvatele z okolí. „Na hradě v minulosti byli a mysleli si, jak dobře ho znají. Přijeli se podívat na bibli, ale zároveň byli nadšeni, jak výrazně se celá památka v posledních letech proměnila,“ spokojeně konstatoval Hanzlík.

Pro Ladislava Langpaula byl úspěch výstavy Lipnické bible velkým zadostiučiněním. Zapůjčení knihy připravoval poslední čtyři roky a zvláště v prvních fázích příprav se setkal s takřka nulovou podporou ze strany samospráv, veřejných institucí či politiků.

„Nikdo nevěřil, že parta strýců z venkova dokáže něco takového uspořádat, že Lipnická bible skutečně dorazí. Nikdo se nechtěl zaplést do finančních záležitostí a výstavu podpořit. A nám se to povedlo. Až když byla bible v Česku, začali se všichni klepat po ramenou a prohlašovat, o jak významnou událost vlastně jde,“ popisuje Langpaul.

Nakonec neskončilo jen u jednorázové výstavy. Její nedílnou součástí se stalo vydání knihy Lipnická bible - Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Celkem sedmnáct autorů v ní popisuje nejen samotnou bibli a okolnosti i místo jejího vzniku, ale zároveň se komplexně dívá na období husitství a událostí počátku 15. století.

Lipnice dala světu dva unikátní artefakty

„Vznikla výjimečná a vzácná publikace, která vzbudila velký ohlas. Brzy bude její náklad vyprodán, zvažujeme dotisk,“ konstatoval Ladislav Langpaul.

Kromě toho pořadatelům zůstaly informační panely z doprovodné výstavy, k dispozici mají v elektronické verzi i celou naskenovanou Lipnickou bibli. S tím se podle Marka Hanzlíka dá i do budoucnosti pracovat. „Při výjimečných příležitostech je můžeme znovu využít,“ tvrdí.

Jak Hanzlík dodal, Lipnice může být hrdá na své dva příspěvky do celosvětové sbírky husitských památek. Vedle Lipnické bible, která našla nový domov v prestižním americkém Muzeu bible, pochází ze stejného místa rovněž takzvaný Lipnický kalich.

„Je to nádherná práce italských mistrů zhruba z poloviny 14. století. Umístěn je v trvalé expozici Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. I když jeden artefakt máme v Praze, druhý až ve Washingtonu, dostává se historie našeho hradu do světového kontextu,“ podotýká Marek Hanzlík.

Jedinečná díky poznámkám na okrajích stran

Lipnická bible je dosud málo známý latinský ručně psaný přepis Bible. Dokončen byl v roce 1421 v Lipnici. Všeobecně se má za to, že se tak stalo v dnešní Lipnici nad Sázavou, které na počátku 15. století bylo poměrně významným městem s velkým hradem. Na sepsání osmisetstránkového rukopisu se podílelo více autorů.

Kniha opatřená koženými deskami z 16. století je v nebývale zachovalém stavu. Jedinečná je především poznámkami, které si na okraj stran psali její majitelé a tvůrci. Uvádějí, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. „Zdá se, že bibli v době husitských válek nějakou formou užívaly obě strany,“ poznamenal už dříve Langpaul.

Kde se Lipnická bible po staletí skrývala, už se zřejmě zjistit nikdy nepodaří. Dnes se ví pouze to, že na počátku minulého století ji vlastnil britský sběratel, později se kniha dostala do soukromé sbírky ve Švýcarsku. V roce 2012 ji koupilo americké Muzeum bible. Lipnický hrad i spolek se o existenci knihy dozvěděly až v roce 2015.

Lipnická bible na hradě Lipnici: