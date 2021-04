Ukrytá před husity. Vzácná Lipnická bible se z amerického muzea vrací domů

Hrad v Lipnici nad Sázavou se začíná připravovat na nejvýznamnější událost letošního roku. Od závěru června až do konce srpna bude vystavovat nesmírně cennou rukopisnou Lipnickou bibli. Za přísných bezpečnostních opatření si knihu, které by právě letos mělo být 600 let, zapůjčí z Muzea bible v USA.