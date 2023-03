Vyprodaný víkend i fanshop v papírnictví. Biatlonová show v Novém Městě začíná

Jako speciální zastávku bere Nové Město i česká jednička Markéta Davidová.

„Myslím, že to bude hodně znát na fanoušcích. Ale na druhou stranu, je to svěťák jako každý jiný. Určitě to bude mít speciální nádech v tom, že tu bude spoustu známých tváří. A bude asi hodně hlasito,“ těší se na ohlušující atmosféru osmá žena průběžného pořadí.

Pořadatelé do středečního odpoledne čekali s rozhodnutím o dostupných variantách parkování. Slibná předpověď počasí nakonec umožní i využití vybraných luk, například u Jiříkovic (P6), nad nemocnicí (P7) nebo u koupaliště (P9).

„Organizační výbor Světového poháru na základě aktuálních podmínek a předpovědi počasí na nejbližší dny rozhodl o tom, že bude takzvaná zmrzlá varianta,“ oznámili pořadatelé na webu akce.

Pokud se tedy dramaticky nezmění počasí, nebude nutné kvůli parkování uzavírat silnici číslo 19, což je „mokrá“ varianta.

Naopak uzavřena pro běžný provoz už je silnice mezi Novým Městem a Vlachovicemi kolem arény.

Ubytování v okruhu 30 kilometrů je plné

Organizátoři žádají návštěvníky, aby respektovali pokyny pořadatelů, policie a řídili se mobilním dopravním značením. Důležité je vyrazit na závody s předstihem a nenechávat příjezd na poslední chvíli. Brány areálu se otevírají vždy tři hodiny před startem závodu.

Program závodů SP v Novém Městě na Moravě čtvrtek 2. března sprint muži (start v 16:10) pátek 3. března sprint ženy (16:10) sobota 4. března stíhací závod muži (13:50)

stíhací závod ženy (15:45) neděle 5. března smíšené štafety (11:30)

smíšené štafety dvojic (15:15) Areál Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě se otevírá vždy minimálně tři hodiny před startem závodu.

Diváci mohou využívat autobusy. „V závodní dny bude zřízena kyvadlová doprava k Vysočina Areně. Dvě kyvadlové linky budou jezdit na trase ze Žďáru nad Sázavou, další pak z Fryšavy. Intervaly se přizpůsobí zájmu diváků,“ oznámili organizátoři.

Podrobné informace včetně časů a míst jsou na webu Světového poháru www.biathlonnmnm.cz.

Prvním závodem v Novém Městě bude dnes sprint mužů, který začne v 16:10, ženy se na nejkratší trati představí v pátek rovněž v 16:10. Na víkendové stíhací závody a smíšené štafety už je vyprodáno.

Obrovský zájem byl také o ubytování. „Podle toho, co u nás lidé poptávali, je v okruhu třiceti kilometrů beznadějně obsazeno. Plnilo se to od podzimu, už měsíc je problém sehnat v tomto termínu ubytování,“ reagoval včera Erik Havlík z novoměstského informačního centra. Jen nahodile se na poslední chvíli uvolní nějaký pokoj či apartmán.

Z papírnictví se stal biatlonový fanshop

Na nápor fanoušků jsou dobře připraveni v rodinném papírnictví ve Žďárské ulici pod nemocnicí.

„Během Světových pohárů se měníme na fanshop, ať už horských kol nebo biatlonu. Už jsme tím známí, máme skalní fanoušky, kteří se k nám vrací,“ líčí spolumajitel Petr Dostál, oblečený v novém funkčním dresu.

V nabídce má mnohem víc věcí než oficiální fanshop, vše ve vlastním designu. „Byla velká poptávka. Děláme si svoje loga, dresy, co není na trhu. Největší zájem bývá o odznáčky, magnety, propisky,“ říká Dostál a ukazuje v regálu i kravský zvonec.