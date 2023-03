OBRAZEM: Zpěv Soukalové i norští králové. Deset let od slávy v Novém Městě

Uteklo to, ne že ne. Před deseti lety si Češi naplno zamilovali biatlon. Vysočina arena od 6. do 17. února pořádala první mistrovství světa v Česku. Do Nového Města na Moravě se sjeli zástupci celkem 43 zemí, 725 sportovců a členů doprovodu nebo 300 novinářů. Dorazil i nejslavnější biatlonový fanoušek Norbert Starke. Biatlonový boom odstartoval. Jaký tehdy šampionát byl? Připomeňte si ho před blížícími se závody Světového poháru na stejném místě.