Co vašemu tělu prospívá

Už jen malými změnami v denním programu můžete získat celkem slušnou dávku energie, urychlit obnovování tělních buněk a předcházet vážným onemocněním.

Brčko

Každý den vezměte do úst brčko a pět minut jím zhluboka nadechujte a vydechujte. Tohle „cvičení“ zlepšuje funkci plic, působí preventivně proti nemocem srdce a krevního oběhu a vzniku mozkové mrtvice i srdečního infarktu, protože snižuje krevní tlak.

Pečující olej

Fibroblasty, základní buňky vazivové tkáně, propůjčují kůži pružnost, pevnost a hebkost. Rozmarýnový olej a olej ze semen kopru povzbuzují jejich tvorbu. Smíchejte po 30 kapkách rozmarýnového, eukalyptového a koprového oleje (z bio obchodu) se 100 ml kokosového oleje a denně se jím potírejte.

Ústní hygiena

Záněty dásní zvyšují riziko vzniku infarktu myokardu. Kromě toho můžou bakterie z ústní dutiny proniknout do krevního řečiště a poškozovat žilní stěny. Ty jsou pak méně elastické a nemůžou se dostatečně rozšiřovat. Stoupá tak riziko mozkové mrtvice. Jako prevenci používejte každý den dentální nit.

Co vám ještě pomůže? Možná tomu nebudete věřit, ale na to, jak mladí se budete cítit a jak budete vypadat, mají vliv i zvířata. Nemáme nic proti kočkám, ale ideální je pořídit si psa. Žádné jiné zvíře vám totiž nemůže nabídnout lepší ozdravný program. Několikrát denně jste „nuceni“ pohybovat se na čerstvém vzduchu a kromě toho při každém pohlazení chlupatého miláčka vylučuje vaše tělo hormon pohody oxytocin, který prokazatelně působí proti stresu. Pes je tedy bezpečnou zárukou toho, že zůstanete dlouho mladí.



Citrony

Kyselé plody jsou bohaté na vitamin C. To je dobré nejen pro vaši imunitu, ale také pro mladě vypadající pokožku. Vitamin C totiž působí na pigment kožních buněk – díky němu různá kožní znaménka a skvrnky rychleji blednou. Zkuste dvakrát denně potírat pigmentové skvrny citronovou šťávou.

Dobrovolnictví

Lidé, kteří se angažují v sociální oblasti, stárnou prokazatelně pomaleji než ostatní. Obzvlášť pozitivní účinek se projevuje na mozku, jak prokázal výzkum na Univerzitě Johna Hopkinse v americkém městě Baltimore. Objem mozkových buněk se zvětšuje a zlepšuje se i paměť. Když se budete dobrovolnictví věnovat dva roky, omládnete minimálně o tři.

Přátelé a rodina

Pocit bezpečí chrání vaše buňky před stresem. Když jste ve společnosti rodiny nebo dobrých přátel, vylučuje vaše tělo méně látek poškozujících buňky. K tomuhle závěru zase došli vědci na Utažské univerzitě v Salt Lake City.

Pramenitá voda

Voda s nízkým obsahem minerálních látek má vysoce očistný účinek na celé tělo, potvrzují francouzské výzkumy. Pomáhá z něj vyplavovat více odpadních látek, což pak předchází onemocnění cév a procesům stárnutí. Proto vypijte denně zhruba dva litry vody.