Procházkami ke štíhlosti: zrychlí metabolismus, brání ukládání tuku

Jen si vzpomeňte, jak mnohá z nás v době covidové pandemie, kdy byly procházky oblíbenější než kdykoli předtím, s překvapením zjistila, že obyčejná chůze dělá s naším tělem i kondicí zázraky. Pokud ji tedy využijete cíleně, může vám dokonce pomoct zhubnout. Vědci totiž dokázali, že svižná procházka těsně po jídle je nejefektivnější. Měla byste při ní ujít minimálně tisíc kroků.

Pohyb zajistí to, že se vám hladina cukru v krvi zvyšuje mnohem pomaleji, a může tedy hned začít odbourávání tuků, protože ho už neblokuje takové množství inzulinu. Zabrání se i ukládání nových tukových zásob a ty, které už máte, se odbourávají rychleji.

Zvýšení bazálního metabolismu

Kromě toho se při chůzi přirozeně stimuluje metabolismus, aktivují se svaly a buduje se svalová hmota. Zlepšuje se prokrvení, takže zvýšíte svůj bazální metabolismus a denně spálíte víc kalorií. Když se pravidelně po jídle projdete, můžete za pár týdnů shodit až pět kilo.

Mimořádný efekt má tato metoda po večeři. Metabolismus totiž pracuje dál, zatímco vy už v klidu spíte. Navíc se vám taková příjemná podvečerní procházka postará i o podstatně lepší spánek.

Recepty, které zrychlí metabolismus

Tato jídla jsou nejen nízkokalorická, ale se svými speciálními ingrediencemi vám také výrazně urychlí spalování tuků, které i déle potrvá.

S vitaminem C Vějířový řízek

Na 1 porci: Nasekejte 10 g zázvoru, 1 stroužek česneku a půlku červené chilli papričky. Vše smíchejte s 1 lžící sójové omáčky a 1 lžičkou oleje. 1 vepřový řízek (cca 125 g) nakrájejte příčně na proužky a potřete marinádou. V osolené vodě vařte asi 4 minuty 200 g brokolice rozdělené na růžičky. Pokud si k němu dáte rýži, uvařte podle návodu i 50 g rýže. Možná budou stačit rajčátka. Maso opékejte asi 6 minut na 1 lžičce oleje. Naservírujte ho s brokolicí a rýží (nebo rajčátky) na talíře, zakápněte 1 lžičkou sójové omáčky a 1 lžičkou sezamového oleje a posypte chilli papričkou.

Doba přípravy: asi 50 minut

Cca 420 kcal; bílk. 35 g, tuk 26 g, sach. 8 g

Se železem Tortelloni s ricottou

Na 1 porci: 70 g těstovin tortelloni vařte 10 minut v osolené vodě. Přidejte 50 g baby špenátu, krátce povařte a slijte. Na 1 lžičce oleje osmahněte 1 šalotku nakrájenou na kostičky a 1 stroužek česneku. Přidejte 100 ml zeleninového vývaru, 1 lžičku nasekaného oregana, 2 lžíce smetanového krémového sýra, tortelloni a špenát a vše promíchejte. 1 rajče nakrájejte na plátky a rozložte do vymaštěné nákypové formy. Směs s tortelloni naneste na rajče. Gratinujte při teplotě 200 °C (horkovzdušná trouba: 175 °C) asi 20 minut.

Doba přípravy: asi 40 minut

Cca 340 kcal; bílk. 16 g, tuk 9 g, sach, 47 g

Ilustrační snímek

Se spoustou proteinů Pečené brambory

Na 1 porci: 1 bramboru vhodnou na pečení (350 g) zabalte do alobalu a pečte při 225 °C (horkovzdušná trouba: 200 °C) asi 50 minut. 2 ředkvičky, 3 až 4 lístky ředkviček a půlku červené cibule nakrájejte na nudličky. Nasekejte 1 stroužek česneku. Smíchejte spolu 100 g netučného tvarohu, 1 lžičku citronové šťávy, špetku cukru, 2 lžíce mléka a ředkvičky. Osolte a opepřete. Na 1 lžičce oleje osmahněte cibuli, česnek a lístky. Bramboru podélně nakrojte a naplňte ji ředkvičkovo-tvarohovou a cibulovou směsí.

Doba přípravy: asi 1 hodina

Cca 320 kcal; bílk. 24 g, tuk 2 g, sach. 49 g

S vápníkem Kedlubnový řízek

Na 1 porci: 150 g plátků kedlubny vařte 5 minut v osolené vodě a nechte ji okapat. Rozkvedlejte 1 vejce. Kedlubnu obalte v 1 lžičce mouky, vejci a 2 lžících strouhanky. Smažte asi 5 minut na 2 lžících oleje. Podávejte s vařenými batáty (nebo bramborami) nebo se zeleninovou oblohou a tvarohovým dipem.

Doba přípravy: 50 minut

Cca 430 kcal; bílk. 11 g, tuk 18 g, sach.55 g

S kapsaicinem Špenátová polévka

Na 1 porci: 100 g brambor nakrájejte na kostičky, poduste je s 1 nasekaným stroužkem česneku na 1 lžičce oleje. Přilijte 300 ml zeleninového vývaru a asi 20 minut povařte. Osolte, opepřete a ochuťte chilli vločkami. Přihoďte 100 g listového špenátu, umixujte. Orestujte bez tuku 1 lžičku piniových jader. 3 lžíce bílého jogurtu osolte a opepřete, jogurt v pruzích vmíchejte do omáčky. Ozdobte ještě bylinkami.

Doba přípravy: asi 40 minut

Cca 190 kcal; bílk. 7 g, tuk 9 g, sach. 20 g

S balastními látkami Tvarohové vafle

Na 1 kousek: Rozkvedlejte 1 vejce (velikost M) a 50 g netučného tvarohu. Smíchejte 25 g mandlové mouky, 10 g špaldové mouky, špetku prášku do pečiva, 1 lžičku agávového sirupu a špetku skořice, vše přidejte do tvarohové směsi. Těsto vlijte do vaflovače vymazaného olejem a pečte. Orestujte 1 lžičku mandlových plátků. Tvarohové vafle podávejte s 50 g netučného tvarohu, 20 g malin a borůvkami.

Doba přípravy: asi 15 minut

Cca 400 kcal; bílk. 26 g, tuk 19 g, sach. 24 g