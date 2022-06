Kdyby vám někdo dal stovku pokaždé, když někomu řeknete, že nemáte čas, byli by z vás brzy milionáři. Ovšem do žádné extra okleštěné společnosti byste se nedostali – takových, jako jste vy, by totiž byla spousta. Neexistuje na světě otřepanější fráze, než je tato věta. A to i přesto, že váš život totálně ovlivňuje a vůbec ho nemění k dobrému.

„Tím, že ji vyslovíte, totiž dáváte najevo, že nemáte svůj čas pod kontrolou. A to není dobré,“ varuje koučka Emily Jordan. Podle ní pak ztrácíte kontrolu nad svými dny i roky. „Je v tom jistá bezmoc. Pocit, že do ničeho, co se kolem vás děje, nemůžete zasáhnout.“

A to umí zatočit nejen s vaším sebevědomím, ale také změnit váš aktivní přístup k životu na zcela pasivní a odevzdaný. Uděláte sami ze sebe o oběť. A to přece nechcete.

Ty priority!

Když se snažíte někomu a hlavně sobě namluvit, že nemáte čas, povětšinou tím myslíte úplně jiné věci. V podstatě je to jen o tom, že si nedokážete určit priority, což by ale mělo být zásadní.

„Aby byl člověk šťastný, musí zvládat věci, které má rád. Tím pádem je potřeba vědět, jaké to jsou a udělat si takový jejich soukromý žebříček,“ navádí životní poradce Kingsley Grant.

Někdo dá na první místo rodinu, jiný práci, další sporty, někdo přátele anebo něco úplně jiného. Bez toho, abyste zjistili, čeho si ceníte nejvíc a čeho méně, nebudete šťastní.

Přiznejte si, co potřebujete

Takové seřazení si hodnot někdy trvá. „Společnost vám dává najevo, že zásadní jsou hlavně práce a rodina. Jenže ne každý to tak musí nutně mít,“ vysvětluje kouč Richard Faber. Proto je tak těžké tomu tlaku odolat a najít to, co vážně potřebujete.

„Jako by byla ostuda přiznat si, že člověku třeba stačí méně peněz, ale potřebuje mít víc volna na své koníčky. Dnes si takoví lidé připadají hloupě, ale pozor – není jich málo. Jen mají pocit, že nežijí správně. Ale to je nesmysl, pokud to volno umějí plnohodnotně vyplnit,“ popisuje to odborník.

Pravý význam okřídlené věty Když někdo vysloví ono „nemám čas“, většinou má na mysli něco úplně jiného. Ovšem ani jemu to často pořádně nedochází. Co tím tedy vlastně říká? Neudělal jsem si na to čas.

Nevím, jak si na to udělat čas.

Nechci si na to udělat čas.

Nemám čas, abych to udělal a přitom dostál všem svým ostatním závazkům.

Nemám chuť obětovat žádnou ze svých současných priorit na to, abych měl čas na toto.

Když se naopak snaží tuto svou přirozenost potlačit, nezbývá jim skutečně moc času na to, co je naplňuje. A z toho vznikne ona deziluze a nechuť k vlastnímu životu.

Pokud už víte, co je pro vás v životě podstatné, je potřeba osekat to, co vám brání, abyste se právě tomu věnovali a měli na to čas. Na to stačí následovat pár praktických kroků. Jestli jste zvyklí chodit brzy spát, ale v posteli pak stejně čučíte do mobilu a sjíždíte internet a sociální sítě, pak vězte, že to je největší žrout času.

„Běžte do postele později a v době, kterou tím získáte, se věnujte tomu, co potřebujete. Internet je zabiják vašeho času,“ radí koučka, podle níž je to stejné i s televizí.

Na konci večera si připravte některé věci na další den, abyste nemuseli ráno honit každou minutu. „Udělejte dětem svačinu, připravte si krabičku s obědem, vyberte si oblečení. Ušetříte tím minuty, ale ty jsou na začátku dne cenné,“ referuje specialistka.

Celý den si pak poctivě naplánujte. Nesnažte se ale nutně splnit vždy jeden celý úkol, pak druhý a třetí. To na vás nakládá příliš velké břímě a brzy přestanete stíhat.

„Lepší možností je vyhradit si na každou činnost určitý čas – hodinu, dvě – a pak se věnovat zase něčemu dalšímu,“ radí Kingsley Grant. Pak navíc udržíte delší dobu pozornost, která se při stejné aktivitě postupem času otupuje. Vaše výkonnost bude lepší, svou práci zvládnete rychleji a zase tím získáte nějakou hodinku k dobru.

Důležitým a přitom pro mnohé nejtěžším krokem je naučit se říkat druhým o pomoc. Není to přitom nic špatného ani degradujícího. Naopak. Jen silná osobnost poprosí své blízké, aby jí v domácnosti s něčím pomohli, protože si sama potřebuje odpočinout. Je jedno, jak relaxujete – zda pohybem, koupelí nebo setkáním s kamarádkou.

Dělení povinností přináší štěstí

Ale každý to potřebuje a není nic špatného o to požádat. Jeden den v týdnu přece může děti večer obstarat manžel. A i ony by už mohly také přispět svýma ručkama ke společnému rodinnému štěstí. „Z výzkumů vyplývá, že ty páry, kde takovéto dělení povinností i radostí funguje, jsou mnohem šťastnější a lépe také zvládají kritické situace,“ vysvětluje odborník.

A proč to je? Protože pak mohou větu „nemám čas“ používat jen velice sporadicky. Anebo to nedělají vůbec.

A to je vůbec to poslední. Naučte se ji také vyškrtnout ze svého slovníku. Nahraďte ji jinou, mnohem upřímnější frází. Omluvte se z nabízené aktivity s tím, že to není váš šálek kávy, máte v plánu něco jiného nebo potřebujete dodělat jistou práci. Výsledek bude stejný, ale vy se budete cítit jako ten, kdo o tom sám rozhodl, což je důležité.

Navíc i okolí to nakonec mnohem lépe pochopí. Protože stokrát opakovaná věc umoří i vola. A víte co? Nikdo vážně nemá čas na všechno. Tak proč si namlouvat, že právě u vás by to mělo být jiné.