Negativista to má těžší, ale může procitnout, říká autorka pořadu Ke štěstí

Co nám nejvíc brání v pocitu štěstí?

Nejspíš my sami. Fakt, že nejsme vděční a neuvědomujeme si přítomný okamžik. Naše věčná nespokojenost. To, že neustále srovnáváme a říkáme si, že by něco mohlo být lepší. Myslím, že když dokážeme plně prožívat přítomný okamžik – ono mindfulness – v kombinaci s vděčností za to, co máme, tak jsme šťastní. Neustálé chtění něčeho dalšího nás však od pocitu štěstí odpoutává. Což se stává i mně.

Když nesnesete odmítnutí, nikam se nedostanete. Lidé se bojí odmítnutí, což nás devalvuje. Předem už se pak bojíme dalšího, takže nic nezkoušíme.