Pohřeb, rozchod, nebo špatná zpráva… Všechny tyto těžké situace jsou součástí lidských životů a bývá náročné je psychicky zvládat. Proto většina trpících hledá oporu ve svém okolí, aby (alespoň částečně) zmírnila svůj žal. Jenže ouha, někteří lidé se jim místo útěchy smějí do tváře, což nešťastníkům dvakrát nepřidává. Proč to dělají? Patříte také mezi ně?

„Já bohužel ano,“ přiznává pětatřicetiletá čtenářka Patricie z Litoměřic, která s nevhodným smíchem už po léta zápasí: „Pokaždé, když nastane vážná chvíle, mi začnou cukat koutky. Nevím, proč to tak je, ale chce se mi smát! Samozřejmě, že je mi to trapné vůči ostatním a snažím se to maskovat kapesníkem, ale přesto si nemůžu pomoci.“

Lidí jako Patricie je spousta. Podle psychologů jejich jednání není výsměch, ale v podstatě obranný mechanismus, kterým tělo tlumí úzkost, citový zmatek a stres. Úsměv navíc trochu odvádí pozornost od prožívaného traumatu.

Bohužel, navenek taková reakce působí divně, proto je dobré osvojit si pár triků, jak jí předejít.

Kousněte se do rtů

Prožíváte smutný okamžik, ale cítíte, jak vám cukají koutky? Zkuste rychle rty zaměstnat jinak, buďto je olízněte jazykem, nebo si do nich kousněte. Podobně působí i kousnutí do vnitřní strany rtů nebo štípnutí do paže.

Co ještě zabírá? Nevhodný smích potlačíte jednoduše tím, že se soustředíte na něco jiného. Tady je pár nápadů… Zpívejte si sami pro sebe nějakou píseň nebo si vzpomeňte na verše oblíbené básně. Obojí vás spolehlivě vrátí do klidu.

Zamaskujte svůj nervózní smích kašlem či smrkáním do kapesníku.

Myslete na vážný moment, například na houkání projíždějící sanitky nebo požárního požární vozu. Smích vás rychle přejde.

Hrajte si s prsty na rukou, zkuste třeba spojit dva prsty k sobě.

Pokuste se brát celou situaci jako soutěž. Jak dlouho zvládnete smích zadržet? Pokud se vám to v podaří, dopřejte si nějakou malou odměnu.

Pokud vám tato metoda přijde příliš drastická, zkuste si natrénovat obyčejné dechové cvičení: Dýchejte výhradně nosem. Jde vám to? Pak se zhluboka nadechněte a pozvolna vzduch vydechujte (podobně jako kdybyste nafukovali balonek či nafukovací matraci).

Stejný postup opakujte desetkrát. Pomůže vám trochu se zklidnit a přesunout myšlenky jinam.

Cvakejte perem

Nervózní smích se nemusí objevovat pouze v traumatických situacích, ale klidně vás může přepadnout při nějakém vypjatém momentu v práci. Co s tím? Přece se nemůžete na šéfa usmívat, když vám sděluje, že obrat firmy byl nižší, než se obecně předpokládalo.

Jednou z možností, jak potlačit smích, je cvakání propiskou. Soustřeďte se na to, jak prst stlačuje konec tužky a znovu ji narovnává. Vaše pozornost tak bude alespoň na chvíli zaměstnaná něčím jiným.

Zmizte po anglicku

Pokud cítíte, že se během chvilky začnete smát, rychle opusťte místnost. Klidně si vymyslete nějakou výmluvu – třeba, že jste něco zapomněli v autě nebo potřebujete někomu nutně zavolat. Jakmile si takto pojistíte cestu ven, neváhejte a honem uhánějte pryč. Až za vámi bezpečně zapadnou dveře místnosti, můžete se konečně rozesmát. Díky tomu z vás nervozita trochu spadne a při návratu mezi lidi nebudete tolik ve stresu.

Psychologové také doporučují zaměřit se ve vypjatých situacích na nějakou barvu v místnosti a vyhledat očima místa (obklady, doplňky, rámy), kde se vyskytuje. Tato malá detektivní práce vytříbí váš pozorovatelský talent a schopnost vnímat detaily. Zároveň vás ale zbaví přebytečného napětí, takže žádné bezprostřední společenské faux pas by vám hrozit nemělo.

Počítejte do stovky

Někdy se za nervózním smíchem skrývá obyčejná tréma a úzkost. Můžete ji zažívat například při důležitých schůzkách nebo pracovních pohovorech, kdy se snažíte zapůsobit na druhé v nejlepším světle. Jenže tělo jako by hrálo svou vlastní hru. Cítíte, jak vám drhne hlas, a máte tendenci smát se větám, které vlastně vůbec směšné nejsou. Co teď? Přece nechcete působit před novým vedením jako hlupáci.

Nejlepší způsob, jak to ustát, je rychle zaměstnat mozek. Můžete počítat do sta nebo si v hlavě sumírovat nákupní seznam věcí, které musíte obstarat.