Víte, jaký máte typ vlasů a jak o ně správně pečovat? Někdy je to nasnadě, jindy nezaškodí poradit se s kadeřníkem. Vlasy často dělíme na suché, mastné, jemné, silné, rovné, vlnité, poškozené, křehké, barvené a podobně. Samozřejmě že jednotlivé typy se prolínají (máte například vlasy vlnité, suché, křehké a barvené).

To, jak naše vlasy vypadají a jak se chovají, ovlivňuje do určité míry genetika, také náš celkový zdravotní stav, hormonální rovnováha, ale také řada dalších faktorů, za které si můžeme my sami (stres, kouření, nevhodný jídelníček, špatné přípravky atd.).

Cílem péče by mělo být, aby naše vlasy (a také vlasová pokožka) byly především zdravé.