Kúra na matné vlasy

Tvrdá voda způsobuje, že vlasy jsou po umytí matné a hrubé, neboť se na nich usazuje vápník. Abyste tomu předešla, vmasírujte si do hlavy po každém mytí vlasů trochu čerstvé rajčatové šťávy. Po 2 až 3 minutách působení ji spláchněte vlažnou vodou a vlasy pak upravte jako obyčejně.

Pomerančový preparát na posílení

Preparát se nanáší na vlhké vlasy. Posiluje je, zlepšuje prokrvení hlavy a přitom krásně voní. Připravte si větší kastrol a nechte v něm zvolna vařit vodu. Do ní částečně ponořte menší kastrůlek, v němž rozpustíte špetku prášku agar agar (vyrábí se z mořských řas a koupit ho můžete v lékárnách, drogeriích, prodejnách se zdravou výživou nebo na internetu) ve čtvrt litru destilované vody.

Přidejte 30 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy a dvě kapky rozmarýnového a pomerančového oleje. Všechno dobře promíchejte a odstavte. Po vystydnutí přelijte do lahvičky. Malé množství vetřete po umytí do vlasů a promasírujte je, ale neoplachujte. Vlasy upravte běžným způsobem.

Rozmarýnové tonikum

Zajistí, že se vlasy budou pěkně lesknout a získají na pevnosti. Asi dvacet lístků rozmarýnu vařte přibližně 5 minut v červeném víně (postačí jedna plná sklenka). Roztok sceďte a přelijte do lahvičky. Zchladlé tonikum pak vtírejte do vlasů i do pokožky hlavy vždy před spaním. Aplikujte každý druhý den a vydržte asi po dobu týdne. Na spaní si berte raději starší polštář a ráno si vlasy umyjte a normálně je upravte.

Skořicový vlasový lesk

Kvůli tomu, aby se vlasy po umytí hezky leskly, se do některých šamponů přidává tekuté hedvábí. Stejný účinek mají i některá mletá koření, vyzkoušejte třeba skořici, doma ji bude mít každý a navíc krásně voní. Po umytí vlasů zkuste takzvaný skořicový přeliv.

Lžíci skořice a hřebíčku zalijte litrem vody a vařte 15 minut. Vystydnutým a scezeným odvarem spláchněte vlasy po umytí. Získají nádherný lesk a příjemný hnědý odstín. Pozor, skořice někdy způsobí, že jsou vlasy trochu neohebné, zahřeje kůži na hlavě, ale může ji i lehce podráždit.

Vlasový gel z lněného semínka

Domácí výrobky ze lněného semínka mají překvapivý efekt! Gel posiluje a rovná vlnité vlasy. Navečer nasypte na sítko pět lžic lněného semínka a položte ho na misku nebo kastrůlek s vodou. Ráno si připravte hrnec, vytáhněte sítko se lněným semínkem z vody a přidržujte ho nad hrncem. Pomalu přelijte obsah misky přes sítko. Přitom pozvolna míchejte lžičkou semínka, aby se do hrnce dostalo co nejvíce slizu.

Potom vazkou tekutinu za stálého míchání ohřívejte na mírném ohni zhruba 5 až 10 minut, dokud nezhoustne. Po vystydnutí ji naneste na vlasy. Preparát si můžete připravit klidně do zásoby, vydrží vám asi 3 týdny v uzavřené lahvičce v lednici.