Když kolem vás prochází žena s krásně upraveným účesem, oslní vás to natolik, že zapomenete, co měla na sobě, nebo jestli byla nalíčená. Vlasy jsou zkrátka vidět a bohužel i neupravené hlavy umí vyčnívat z davu. Aby si tu vaši všichni pamatovali jen v nejlepším světle, je třeba se o vlasový porost správně starat. Děláte to, nebo ne?

Dokonalé mytí

Vezmeme to hezky od začátku. Jak dosáhnout toho, aby vaše vlasy byly lesklé, zdravé a krásné? Začněte tím, že je umyjete. Především k tomu musíte mít kvalitní přípravky určené právě pro váš druh vlasů.

Extra tip Máte vlasy pořád mastné, nebo až moc jemné? Zkuste odvar z kopřiv! Nebo vám připadají příliš suché a nepoddajné? Jestli ano, pomůže jim maska z olivového oleje. Objem a lesk dodá vinný ocet smíchaný s teplou vodou – stačí nálevem po mytí vlasy přelít.

Objem dodají šampony obsahující polymery, jiné přípravky jsou pak na podporu růstu, záleží na tom, jestli máte porost hlavy světlý nebo tmavý. Vybrat správně není snadné, je to hodně o zkoušení a hledání.

Na mytí ale v každém případě používejte co nejméně šamponu, přehánět to s ním není nutné, i s malým množstvím se dají vlasy perfektně zušlechtit. Během mytí si dopřejte pořádnou masáž, aby se pokožka prokrvila.

Precizní práce

Vy i vlasy jste ze sprchy venku, kondicionér je opláchnutý. Co dál? Hlavně se nesnažte utřít si hlavu úplně dosucha. Tření ručníkem je zakázáno, stačí vodu jen opatrně vymačkat. A vůbec, pokud máte hodně jemné vlasy, vytlačte z nich vodu raději starým tričkem než ručníkem, je totiž mnohem jemnější.

Jestli nutně potřebujete používat tužidlo, pamatujte, že porce o velikosti vlašského oříšku plně dostačuje, ale jen za předpokladu, že ji aplikujete až do lehce proschlých pramenů. V mokrých by se efekt tužidla ztratil.

Fén vždy držte dál od hlavy a – nejen v rámci experimentování – měňte jednou za čas směr pěšinky. Určitě to přispěje ke zvětšení objemu vašeho účesu a navíc potěšíte vlasy, které se mohou v některých partiích začít právě kvůli stále stejnému směru růstu lámat.

Suchá varianta

Nestíháte a nemáte zrovna čas umýt si hlavu? Nevadí, suchý šampon zachrání tuhle šílenou situaci! Jen je vhodné vybrat šampon, který barevně koresponduje s vašimi vlasy – neudělá vám na hlavě nevzhledné mapy. Nepleťte si však suché šampony s vlasovými pudry! Ty jsou samozřejmě také fajn, ale odmastit neumí, spíš zabojují za objem účesu.

Lakovaná krása

Umíte si vybrat ten správný lak? Rozhodně se neřiďte teorií, že když máte jemné vlasy, musíte je silně tužícím lakem hodně zpevnit, aby účes držel. Naopak! Vlasy nevydrží tíhu přípravku a hned zplihnou.

Totéž platí u olejů. Ano, krásně voní, výtečně vyživují, ale patří jenom do konečků.