Zásady správné péče určitě znáte, ale sem tam se nějaká chybka vloudí. A když se jich navrší víc najednou nebo když vašim vlasům škodí dlouho, bývají následky vážnější.

Jejich napravování pak může být hodně náročné a zdlouhavé. Je proto lepší myslet na prevenci a dělat vše pro to, abyste případným škodám a poškozením včas předešla.

Víme, ale (občas) to neděláme

Používejte přípravky vhodné a určené speciálně pro váš typ vlasů. Počítejte s tím, že kvalita a potřeby vlasů se během života z nejrůznějších důvodů mění.

Jednou za dvě až tři mytí (zhruba 1× týdně) dopřejte kadeřím masku pro jejich posílení a regeneraci.

Nechoďte spát s mokrými vlasy – škodí to jim i pokožce hlavy. Vlhké a mokré vlasy se na polštáři snadno zacuchají a mohou se zlámat. Mokrá kůže je citlivější, podrážděnější, může vás svědit nebo si tím zaděláte na tvorbu lupů.

Opatrně zacházejte s nástroji, které při úpravě vlasů využívají vysoké teploty (fén, kulma, žehlička apod.). Před použitím naneste přípravky, které vlasy před horkem chrání.

I v zimě myslete na pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny, plnou vitaminů, minerálních látek, bílkovin a dalších důležitých složek.

V chladném předjaří chraňte (nejen) vlasy pokrývkou hlavy. Ovšem při přechodu zvenku do vytopené místnosti ji rozhodně sundávejte.

Jak ještě můžete pomoci?

Pokožce hlavy občas dopřejte jemnou a šetrnou masáž. Kromě toho, že má velmi pozitivní vliv na psychiku a uvolnění, prokrvuje kůži, což snižuje padání vlasů a podporuje jejich růst.

Vhodné je jemné kroužení bříšky prstů nebo lehké poklepávání. O masáž hlavy požádejte partnera nebo si ji udělejte sama, třeba před mytím vlasů či během něj nebo „nasucho“, kdykoli budete mít chuť a pár minut času.

Umíte je umýt?

Při mytí vlasů, které musí být vždy šetrné, používejte kromě šamponu i kondicionér. Nemyjte vlasy horkou vodou, vede to k jejich nadměrnému vysoušení a lámání. Naopak velmi prospěšné pro ně je, když na poslední spláchnutí použijete chladnou vodu. Tím pomůžete vlasu, aby se uzavřel, a byl tak méně zranitelný.

I po mytí se chovejte ke kadeřím jemně – mokré jsou totiž mimořádně choulostivé. Ručníkem je divoce netřete, jen z nich jemně vodu vymačkávejte. Také rozčesávat vlhké vlasy je třeba velmi šetrně, od konečků ke kořínkům (zejména u delších vlasů).

Něco pro barvené vlasy

Chcete-li, aby barva na vlasech vydržela co nejdéle a pořád vypadala dobře, je třeba barvené kadeře opečovávat speciálními přípravky, které to podpoří.

Do péče o vlasy neškodí občas zařadit také speciální masky, vlasová séra a podobné superpřípravky. Ty umějí rychle „napumpovat“ do kadeří to, co právě potřebují.

Mocný lopuch

Lopuch je vlastně obyčejná bylina, která často roste na smetištích a podél cest. S vlasy však umí zázraky, což dobře věděly už naše prababičky. Lopuchový kořen obsahuje minerální látky, esenciální oleje a třísloviny. Blahodárně působí na vlasovou pokožku, zklidňuje ji, bohatě vyživuje, zamezuje přesušení, redukuje nadměrnou tvorbu mazu a omezuje lupy. Vlasovým kořínkům vrací jejich sílu. Podporuje mikrocirkulaci v pokožce hlavy, zamezuje padání vlasů, aktivně podporuje jejich růst. Pečuje i o poškozená vlasová vlákna, která zanechává pevnější a odolnější.

Jde to i bez vody

Nosíme pokrývky hlavy, vlasy stahujeme do ohonů či uzlů, a tak se nám mohou mastit víc než obvykle. Proto teď suché šampony patří k nepostradatelným součástem naší vlasové výbavy. Kadeře osvěží, zbaví je mastnoty a zajistí jim objem a texturu.

Stříhejte

Nepatříte k ženám, kterým vlasy rostou závratnou rychlostí (průměr je asi centimetr za měsíc), a tak každý milimetr metr střežíte jako oko v hlavě? Ale chcete-li mít vlasy zdravé a dobře vypadající, občas to bez zastřižení, alespoň konečků, nejde – a to i když si zrovna necháváte narůst dlouhé vlasy.

Obecně se doporučuje pustit nůžky do kadeří jednou za 6 až 8 týdnů. Záleží ale i na jejich kvalitě a aktuální kondici.