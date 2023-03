Užijte si relax ve vaně. Víme, jak si vytvořit dokonalou lázeň

Dvacet minut ve vaně s tím správným pečujícím koncentrátem či solí a vaše tělo bude jako nové. Prohřeje se a zregeneruje, příjemně se uvolní. Po náročném dnu v práci nebo třeba po lyžování to bude pro namožené svaly přímo požehnání. Také ale můžete ubrat teplotu a koupelí se osvěžit, ba dokonce otužit. Existují i koupele sloužící k odstranění nedostatků pleti, odtučňující či vyloženě rozmazlující.

Je jen na vás, co si vyberete, vždy však myslete na to, že naložit se do vany není vhodné hned po večeři nebo v momentě, kdy spěcháte. Optimální je vyčkat aspoň dvě hodiny po jídle a opravdu si na lázeň udělat čas.

Rovněž není ideální to s koupáním přehánět, jednou týdně to úplně stačí, ve větší míře již voda kůži nedělá dobře. Záměrně tu hovoříme o večerní koupeli. Činit tak ráno by bylo jistě krásné, ale protože krevní oběh by měl zůstat po lázni v klidu, před celodenním shonem by to nebylo ono.

Pozornost věnujte tomu, kde se koupete. Aby vám vodní radovánky přinášely užitek, musí být v koupelně dostatečně teplo. Zároveň se v ní ale nesmí tvořit pára, která by zamlžila zrcadla a srážela se jako vlhkost na stěnách. Aby se tak nestalo, napusťte do vany nejdřív studenou vodu, zhruba na šířku dlaně, a potom teprve přidávejte teplou. Teplota koupele se má správně pohybovat na úrovni tělesné teploty, takže 36,5 až 37 °C bude značka ideál.

Síla moře Udělejte si ve vaně vlastní moře a dopřejte pleti hloubkovou očistu! Budete potřebovat dva velké kousky mořské řasy, šest lžic sušené máty a dvanáct lžic mořské soli. Řasu s mátou zhruba půl hodiny povařte v rendlíku a vlijte do vany. Přisypte sůl a užijte si koupel.

Příliš horká lázeň je zdraví nebezpečná, zvlášť pro ty, kdo trpí na křečové žíly, poruchy krevního oběhu či srdeční onemocnění. Pokud je voda chladnější než 25 °C, už je studená, což může být přínosné v boji se stresem i jako terapie na posílení imunity, ale pro tělo je to velká zátěž. Doporučuje se spíš pracovat se studenou sprchou a otužovat se ráno.

Večer je zkrátka zadaný teplu, předpokládá se, že pak rovnou hupsnete do postele a budete se oddávat zaslouženému klidu na lůžku. Jen je dobré nezapomenout, že horká voda otevře póry, což si žádá vyčistit a potom ošetřit pleť. Stejně tak je potřeba hydratovat máčením zatíženou pokožku celého těla, jinak má vysušená kůže tendenci rychleji stárnout.