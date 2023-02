Mozek má speciální schopnost, vůně a pachy si vybaví i po mnoha letech. Proto přesně víte, jak to vonělo u babičky v kuchyni i co bylo ve vzduchu, když jste nastoupili do svého prvního auta. Každá vůně i každý pach něco předává.

Například dřevité vůně s vanilkou jednoznačně uklidňují. Ovocné, zejména citrusové, příjemně osvěžují, a ty drsné a elegantní jako pepř nebo šafrán dráždí.

Když si vyberete parfém, který vám připomíná moře, les a prázdniny, zřejmě v něm nebude chybět cedr a kadidlo. Teplo a lásku navodí zase květinové vůně, ty těžké jsou pak příslibem vzrušení a mystiky.

V každém případě myslete na to, že podle vůně si vás jednou vybaví i vaše děti a vnoučata, že na vás zůstane voňavá vzpomínka. Najít ten svůj oblíbený parfém, který vás bude charakterizovat, tak není od věci.

Jak se dělá parfém?

Říká se, že vyrobit parfém je stejné jako složit hudební dílo, je to těžká a náročná činnost. Parfumér má kolem sebe v laboratoři zhruba dva tisíce lahviček s vonnými ingrediencemi, ze kterých vycvičeným čichem vytváří zajímavé kombinace.

Poměr látek mění, různě kombinuje a hodnotí, do toho zohledňuje cenu. Ve výsledku by se měl každý kvalitní parfém skládat zhruba z třiceti až padesáti vonných látek, množství vonné kompozice určí jeho trvanlivost.