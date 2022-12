Nalíčit se a hezky upravit je někdy oříšek, zvlášť když chvátáte. Ale pokud máte tendenci vše zrychlovat tím, že vynecháte pudr, vězte, že to není úplně nejlepší cesta.

Pudr je taková pojistka, že pleť bude krásně hladká, vaše rysy jemné a make-up správně zafixovaný a usazený. Celý obličej vypadá po jeho aplikaci čistě a upraveně. Pudr je schopen absorbovat mastnotu a zabránit vzniku lesklých míst. Pomůže i šikovně zakrýt rozšířené póry.

A co takhle nanést pudr přímo na pokožku a jít? To by zase přineslo pár ušetřených minut k dobru. Ne ne, ani tato varianta není ideální. Pudr má schopnost na sebe vázat vodu, což by jen vedlo k tomu, že se pokožka vysuší. I když vynecháte make-up, musí jít pudr „na podložku“, tzn. na podkladový nebo denní krém.

Pudrové triky Pokud se vám ztratila aplikační houbička a někam zmizel i štětec, budete přemýšlet, čím pudr nanést. Nástrojem spásy se může stát vatový tampon, ale nebude to úplně snadné, protože tampon může zanechávat na pleti chloupky - plus se z něj pudr bude pravděpodobně trousit.

Když si přepudrujete oční víčka a rty, máte jistotu, že stíny i rtěnka budou lépe držet.

Nos se dá pomocí pudru dotvarovat – obzvlášť, je-li široký. Stačí nanést trochu tmavšího pudru po stranách. Kdo má delší nos, ten si zase tmavěji nalíčí jeho špičku.

Aby pudr déle vydržel, uvádí se, že se má aplikační houbička lehce namočit. Stejně dobře ale funguje, pokud na nalíčený obličej krátce přitisknete navlhčené dlaně. Pak se ještě jednou lehce přepudrujte.

Pamatujte, že prášková růž se nanáší až po pudru, krémová před ním.

Kompaktní, nebo sypký?

Teď ještě vybrat druh pudru, který vám bude vyhovovat. Do kabelky je asi lepší pudr kompaktní, lisovaný. Hodí se i k osvěžení make-upu během dne.

Obvykle něco vydrží, šikovně kryje, navíc je hned připraven k použití. Často je vybaven i aplikační houbičkou, přestože vždy dosáhnete lepších výsledků při použití štětce. Houbičku je třeba pravidelně prát, už jen proto, že byste přenesli mastnotu z kůže do pudru, a ten by se slepil.

Sypký pudr rádi využívají profesionálové. Působí lehčeji a vzdušněji, dlouho vydrží. Je doporučován na mastnou pleť a v případě potřeby se dá aplikovat i pod oči, což u kompaktního pudru tolik nejde: víc zdůrazňuje vrásky.

Sypký pudr se nanáší pomocí velkého měkkého štětce. Po aplikaci je dobré přejet obličej znovu nasucho štětcem shora dolů, aby se nadbytečný pudr odstranil.