Zdražování všeho vede k tomu, že řada žen si už nemůže dovolit péči, na jakou byly zvyklé. Šetřit, šetřit, šetřit, zní odevšad. Úplně odbývat se ale nemusíte. Budete-li používat kosmetické přípravky chytře, vydrží vám.

A pamatujte, až do dna, to je jednoduché pravidlo, které je záhodno respektovat i v případě, že jde o kosmetiku. Ve většině lahviček či flakonků zůstává na dně malé množství přípravku, které se nedaří dobrat. Je ale škoda je vyhazovat, proto zkuste nádobku do obrátit dnem vzhůru a nechat ji tak přes noc. Pak obsah lehce vydolujete.

Také se nebojte hojně využívat vzorečky, některých přípravků stačí málo.

Zachránkyně drogerie

Nakupujte v „drogérkách“ (zajímavou alternativou luxusních značek jsou vlastní značky některých drogerií) i supermarketech a sledujte a porovnávejte ceny. Nezapomeňte na to, že většinou jsou výhodnější velká balení výrobku, taktéž produkty dva v jednom vyjdou levněji.

Můžete-li si vybrat, sáhněte třeba v případě holicího strojku po tom s vyměnitelnými břity. Jednorázový stojí ve finále víc.

Nebojte se ani využívat akcí v různých obchodních centrech, kdy je nabízeno v rámci prodejny s kosmetikou líčení zdarma. Máte-li v merku nějaký produkt, zjistíte, zda vám sedí, plus můžete být profesionálně nalíčena třeba na večer, jestli se někam chystáte.

Při domácím skladování kosmetiky mějte na zřeteli, že na chladném a tmavém místě vydrží všechna líčidla a parfémy déle.

Hodláte-li redukovat návštěvy u kadeřníka, nechte si dorůst vlasy, ty delší neprostříhané vydrží bez profesionálního zásahu nejdéle.

Pomocníci z kuchyně

Chybí vám finance na peeling? Hrst ovesných vloček bohatě postačí. Také lesk na vlasy nahradíte alternativou ze spíže, a sice naředěným octem. Vhodný je pro tmavé vlasy, pro ty světlé se hodí citronová šťáva. Na výživu nehtů používejte každý večer trošku olivového oleje.

Na transparentním pudru nechávejte celofánové víčko. Propíchněte do něj pár dírek a pudr normálně používejte. Ušetříte tak velké množství přípravku a nebudete jím zbytečně plýtvat.

Vatové tamponky nasávají tekutiny, proto přípravků, jako je pleťové tonikum, můžete spotřebovat poměrně dost. Jestli chcete mít menší spotřebu, namočte tampon nejdřív do vody.

Záchrana do vany

Už vám nezůstalo na koupelový olej? Do olivového stříkněte trochu toaletní vody nebo parfému, dokonale provoní celou lázeň.

Když si máte vybrat, zda koupíte levnou rtěnku nebo konturovací tužku, zvolte kvalitní rtěnku a lacinou tužku. Lepší rtěnka prostě lépe drží, obsahuje kvalitní a výrazná barviva.

Zbytky rtěnek, které už nejdou nanášet, nevyhazujte, dejte jim ještě šanci. Na hřbetu ruky je štětečkem smíchejte a vytvořte si nový odstín.

Lak na nehty rád dělá to, že se mu slepí hrdlo a nejde otevřít. Na vyhození? Taková škoda! Abyste tomu předešli, po prvním použití potřete uzávěr vazelínou.

Tužku na oči nemusíte vůbec kupovat, bohatě postačí oční stíny a vatová tyčinka, kterou je nanesete jako linku. Pro výraznou barvu zkuste tyčinku malinko namočit do vody. Před aplikací očních stínů si víčko přepudrujte transparentním pudrem. Ten absorbuje mastnotu, takže se vám na víčku ve stínech nebudou dělat rýhy a současně spotřebujete méně líčidla.

Řasenka už nebarví, jak by měla? Než ji definitivně vyhodíte, postavte ji na chvíli do sklenice s teplou vodou. Uvolní se i zbytky barvy a vy řasenku využijete opravdu na maximum. Chcete-li z té obyčejné udělat prodlužující, přepudrujte před aplikací řasy trochou transparentního pudru.