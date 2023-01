Brambory se v české kotlině pěstují poměrně krátce. Vděčíme za ně panovnici Marii Terezii, která si je nechala přivézt až z dalekého Pruska. Původně se hlízy používaly jen ke krmení dobytka, nicméně hlad a nedostatek jídla v Evropě apetit Čechů změnil.

Zásluhu na tom měli i „bramboroví kněží“, kteří na popud císařovny chodili chválit brambory na venkov. Tak se z nich pomalu stávala oblíbená plodina, která zasytí a ještě si na ní všichni pochutnají.

Dnes je vnímáme jako běžnou součást jídelníčku, seženete je v každé samoobsluze, ale málokdo je využívá jinak než k jídlu. A to je škoda.

Skrytý potenciál pro krásu

Brambory jsou plné vitaminů B, C, minerálů (draslík, hořčík, železo) a prospěšné vlákniny. A to je přesně to, co vaše kůže, vlasy, nehty, ale i tělo potřebují. Konzumace brambor vám zajistí lepší imunitu, trávení, ale také vzhled. Ten můžete podpořit i různými zkrášlovadly, která vyrobíte jak ze samotné dužiny, tak ze slupek a z „odpadové vody“ z vaření. Máme pro vás pár tipů, jak na to.