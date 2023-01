Vytáhnout rty do popředí a udělat z nich dominantu obličeje je skvělý nápad. Ale jen tak přemáznout pusu líčidlem a stisknout, to jaksi nestačí, tedy jestli to má nějak vypadat.

Základem je podkladová vrstva, která prodlouží odolnost rtěnky. Také konturovací tužka se nepoužívá jen pro legraci, zabrání rozpíjení rtěnky, dokreslí tvar rtů, zvýrazní jejich přirozenou linii, nebo je naopak zmenší či zvětší, případně celkově zkoriguje. Barva tužky se vybírá dle barvy rtěnky, buď je stejná, nebo o odstín tmavší. Obtahuje se jí vždy jenom vnější obrys rtů.

Samotná rtěnka by neměla vysušovat, ale spíš zvláčňovat a chránit před nepříznivými vlivy. Do středu dolního rtu naneste trošku lesku, ideálně by měl být tmavší než rtěnka, a rozetřete do ztracena, tím se zajistí plnost rtů.

Máte-li dojem, že to nestačí, vyzkoušejte objemovou rtěnku nebo „zvětšovač“ rtů v podobě lesku. Tyto přípravky jsou obvykle založeny na principu mikrocirkulace. Látky jako pepř či zázvor zajistí, že se po nanesení dostaví pocit mírného pálení, ale záhy dojde k zabarvení rtů a efektu „nafouknutí“.

Už ani jeden otisk!

Samostatnou kapitolou jsou neslíbatelné rtěnky, které odolají tření i polibkům. Nicméně, protože jsou rozpustné v oleji, neotisknou se vám sice na skleničku nebo oblečení, ale například mastné jídlo je narušit může. Celé hodiny na rtech vydrží, ale určitě ne v tak úžasném stavu jako po nanesení.

Aby se jejich výdrž prodloužila, nanášejte je vždy jen v tenkých vrstvách a s mírně pootevřenými ústy nechte dobře zaschnout. Problémem je, že, mohou vysušovat, na to ale nejmodernější produkty už myslí - existují i ty se zvlhčující bází. Doplňují se také leskem. I tak si ale na syté a výrazné odstíny musíme dávat pozor.

Kamarádka, nebo nepřítel?

Kdo má úzké, téměř neviditelné rty, a ještě k tomu svěšené koutky, ten ví, o čem je řeč. Vlastně už jen stačí rty, na kterých se podepsaly známky stárnutí. Jsou bledé a okolí úst zdobí jemné vrásky - s rudou rtěnkou to nemusí vždy jít dohromady.

Opticky zvětšují světlé a lehce blyštivé přípravky, proto je lepší sáhnout po méně zářivých odstínech a vsadit spíš na přirozenost. Na rty také používejte výživné přírodní tyčinky z medu, vosku a bio olejů.

Než si je vůbec začnete líčit, proveďte jednoduchý cvik. Otevřete ústa a rty přetáhněte přes zuby. Spusťte dolní čelist dolů a poté ji opět vytáhněte nahoru. Pokožka na tvářích a kolem úst se napne, a když v tento moment nanesete make-up a pudr, neusadí se v jemných vráskách a nebude dělat rýhy.