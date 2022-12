Naše pokožka si zimní období zrovna dvakrát neužívá. Je to vlastně podobný extrém jako v létě, jen jdou teploty opačným směrem. Zatímco v horku má k dispozici regulační mechanismy typu pocení, v zimě reaguje stažením cév, což však může vést až k omrzlinám.

Důsledkem působení chladu praská, je přesušená a křehká. Nejextrémnější je to při rychlé změně teplot – na pozvolné přechody se dokáže pokožka připravit, ale když se jedná o velké teplotní skoky, třeba když přijdete do vyhřátého domova nebo kanceláře promrzlí, přestane být ihned po stažení cév zásobována živinami.

Je to její forma obrany proti ztrátám tepla z těla, což dává smysl, ale bohužel již během prvních minut může dojít ke vzniku mikroomrzlin. Často o nich nejdřív ani nevíte, nemusí být nutně červené, jenže později se projeví v plné parádě.

Ale dost strašení, jestli si nebudete z přetopené místnosti odskakovat do mrazáku a zase zpět, nic dramatického by se dít nemělo.

Pokud má pokožka odpovídající péči, bez většího rizika můžeme okolo dvou hodin pobývat venku i v minus deseti stupních.

Každopádně kůže nutně potřebuje ochranu. Horká voda a hloubkové čištění nebo čisticí vody s přídavkem alkoholu by teď měly být passé, váš zájem by se měl soustředit na mastnější krémy, které redukují podráždění, a jemnou péči.

Výživa je zásadní, ale samozřejmě to neznamená, že zcela rezignujete na čištění pleti. Běžnou ranní a večerní rutinu rozhodně nevynechávejte, zvolte ale jemné pleťové mléko nebo čisticí přípravek.

A teď už jenom vybrat ochranný krém. Majitelé suché pleti si mohou dopřát hutnější variantu, ti, co mají mastnou pokožku, jen lehčí. V každém případě musí mít kůže pod krémem možnost dýchat. Vždy používejte krémy, nikdy ne gely nebo gel - krémy, ty mají tendenci vysušovat. Krémy naneste i několikrát za den, podle potřeby.

Čas páry

Jednou týdně si dopřejte parní lázeň, díky tomu se zvýší schopnost pleti vstřebávat výživné krémy a masky, navíc si tím uvolníte dýchací cesty. Dobře udělá pára mastné i suché pleti a je vhodná také na pokožku s akné.

Ideální je, když do akce zapojíte i své oblíbené bylinky, potěšíte pleť i smysly. Výborná je k těmto účelům levandule či rozmarýn nebo také okvětní plátky růží. Vždy ale myslete na správné načasování, parní proceduru si dopřávejte jen večer, poté, co už jste se stihli odlíčit, vyčistit si pleť a dostatečně rozmrznout z pobytu venku. A samozřejmě za předpokladu, že se do chladu již nechystáte, to by pokožku nezdravě zatížilo.

Jestli vám nevyhovuje typická zimní pobledlost, použijte jemné tónovací krémy, které dodají pokožce lesk. Nepodceňujte ale ochranu před sluníčkem, i zimní krém by měl mít UV faktor.

Koupelnové hýčkání

Co se tělové péče týče, nepřehánějte to s horkými koupelemi, byť jsou tak lákavé. Kůže by se zbytečně vyluhovala a přišla o přirozený maz. Zařaďte je maximálně jednou týdně – a ideálně olejovou lázeň. Jinak si užívejte ve sprše, kde se snažte pokožce zajistit řádné prokrvení.

Jakmile opustíte koupelnu, nezapomeňte celé tělo promazat hydratačním krémem. Na zimu můžete volit i těžší a hutnější přípravky.

Myslete i na vlasy a ruce

Asi není třeba opakovat, že bez čepice chodí v zimě jen vlasový sebevrah. Nedělejte to, nikdy, a vždy si kryjte i uši, které jsou mrazem ohrožené nejvíce. Když už vám promrznou a dostaví se nepříjemné mravenčení, lehce je promasírujte.

Bohužel, nošení čepic má i svá úskalí, vlasy se vám mohou mastit a cuchat. Jako první pomoc použijte suchý šampon, klidně si malé balení vezměte s sebou do kabelky, a když sundáte čepici, aplikujte jej. Vlasy mimo jiné získají objem a svěží vůni. Chcete-li zamezit cuchání vlasů, nemyjte si hlavu v předklonu a moc drsně vlasy nevysušujte ručníkem, i pod čepicí to pak mnohem lépe zvládnou.

Studené ruce jsou nepříjemností, která k tomuto období bohužel patří. Takže zase, bez rukavic nikam, a než vyrazíte do ulic, vždy je dobře vysušte a důkladně namažte ochranným krémem.