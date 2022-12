Komu není lhostejný osud živých tvorů a této planety, ten se jistě zajímá o to, co předchází výrobě módních a kosmetických produktů. Tedy za jakých podmínek daný výrobek vznikl a z čeho je vyroben. Pojem „veganství“ asi znáte. Teď ještě rozklíčovat, co to znamená „veganská kosmetika“.