Čínští učenci zapsali už před 4000 lety, že zázvor patří do „královské třídy“ léčivých rostlin. Má vysoký obsah éterických olejů a dalších účinných látek, které stimulují prokrvování organismu a brání choroboplodným zárodkům usazovat se na sliznicích.

Díky jeho protizánětlivému působení je vhodné použít ho k léčbě kašle, rýmy či zánětu průdušek. Ale je toho ještě víc, co tahle zázračná rostlina dokáže.

Podpoří imunitní systém

Oddenky zázvoru jsou bohatým zdrojem gingerolu. Tato chuťově ostrá a štiplavá přírodní látka likviduje v těle patogeny a posiluje imunitní systém. Pomáhá především při nachlazení, zvláště v kombinaci s citronem.

Zázvor i citron jsou totiž velmi účinnou obranou proti choroboplodným zárodkům. A citron navíc dodá organismu velké množství vitaminu C, který udělá v těle krátký proces se škodlivými produkty látkové výměny.

Zažene nachlazení

Uvařte si zázvorový čaj. Jak na to? Nakrájejte kousek čerstvého zázvoru o velikosti vlašského ořechu, přelijte šálkem horké vody a nechte pár minut louhovat. Ještě chutnější a účinnější bude zázvorový čaj s trochou čerstvě vymačkané citronové šťávy a lžící medu.



Pomůže proti nevolnosti

Zázvor se také používá jako přírodní prostředek při žaludečních obtížích. Jeho éterické oleje zklidňují nevolnost a zvracení. Pokud je vám špatně při jízdě autem, doporučuje se žvýkat malý kousek zázvoru. Případně si můžete vzít na cestu termosku se zázvorovým čajem, který příznaky rychle zklidní.

Lékaři doporučují nepožívat více než 50 g čerstvého zázvoru nebo 5 g prášku denně. Pokud berete nějaké léky, měli byste se nejdřív poradit se svým lékařem, protože by zázvor mohl ovlivnit jejich účinek.

Příjemně osvěží dech

Skoncujte se zápachem z úst! Gingerol obsažený v zázvoru kromě již zmíněných účinků odbourává také nelibě páchnoucí sirné sloučeniny v ústech, a tím váš dech zase příjemně osvěží. Chcete to vyzkoušet? Buď si nastrouhejte trochu zázvoru rovnou do jídla, nebo ho zapijte čajem z čerstvého zázvoru.



Zmírňuje bolesti hlavy

Pacientům trpícím migrénou pomůže zázvor při akutní atace stejně dobře jako prostředky na lékařský předpis. Požití 250 mg zázvoru v prášku má stejný účinek jako nasazení 50 mg léku sumatriptanu, který bývá jinak obvykle předepisován pro tyto účely, a to naprosto bez vedlejších účinků. Při nástupu migrény vyzkoušejte kapsle s obsahem minimálně 250 mg zázvorového prášku (k dostání v lékárně).

Ošetří opary na rtech

Začíná to většinou pocitem pnutí a svěděním a končí bolestivými puchýřky na ústech. Zázvor má dezinfekční a antivirový účinek a prokazatelně velmi dobře působí proti oparům.

Nejlepší je aplikovat na postižené místo čerstvou zázvorovou šťávu, a to hned, jakmile se objeví první svědění, a potom každé 2 hodiny. Zpočátku to sice může trochu pálit, zato je to účinná a rychlá pomoc.