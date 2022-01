Zajímavý původ

Zázvor se začal pěstovat asi před 2000 lety v Číně, kde byl využíván jako velmi lahodné a oblíbené koření. Odsud putoval do Indie a pak se s mořeplavci dostal i do Evropy. V českých zemích se objevil až ve 13. století, většinou smíchaný s exotickým kari. Náš zázvor se dováží většinou z Číny.

Pěstujte ho doma

Kořen zázvoru namočte přes noc do teplé vody. Do květináče dejte hlínu, do ní zasaďte namočený kořen, přikryjte ho asi 3 centimetry zeminy a fólií. Květináč postavte na polostinné, teplé místo (minimálně 20 °C) a denně ho postříkejte vodou. Až vyraší, můžete fólii odstranit. První sklizeň bude možná asi po 9 měsících.

Výrazné aroma

Velmi intenzivní zázvorovou chuť získáte, když kořen do pokrmů nastrouháte najemno. Během vaření se jeho příchuť zvolna vytrácí, nejlepší je proto přidat ho do polévky nebo kari až krátce před koncem. Oddenek obsahuje nejvíce cenných látek. Jde zejména o gingerol – látku s opravdu silnými léčebnými vlastnostmi.

S, nebo BEZ?

Myslíme se slupkou, nebo bez – je to stejné jako u jablka, pod slupkou se skrývá mnoho cenných látek. U čerstvého zázvoru vůbec nechutná špatně, měl by být ale v bio kvalitě, aby slupka neobsahovala pesticidy. Běžný zázvor raději oloupejte, ale místo nože nebo škrabky raději použijte kávovou lžičku a její hranou zázvor očistěte.

Hotový všelék

Dokáže ledacos, třeba žvýkání kousku čerstvého zázvoru prokazatelně pomáhá při nevolnosti. Zdá se vám příliš ostrý? Pak zkuste zázvorové tablety, dokážou totéž. V něm obsažené éterické oleje nás zahřejí zevnitř a zlepší nám i prokrvení těla, a to pomáhá při léčbě nachlazení. Zázvor také prospívá dobrému trávení. Je dobré mít ho doma vždy po ruce.

Jak poznat čerstvý zázvor?

Při nákupu se zaměřte na to, jestli je kořen zázvoru neporušený a má hedvábný lesk. Kromě toho by měl být pěkně pevný a neměl by se nechat jednoduše stisknout. Svraštělé, měkké a navlhlé exempláře nebrat. Zabalený ve vlhkém hadru v lednici vám vydrží pěkně čerstvý.

Nakládání

Oddenek otřete vlhkým hadříkem, vložte jej do misky a zasypejte solí. Nechte stát 24 hodin. V hrnci smíchejte 1/4 l rýžového octa, 125 ml vody s cukrem a povařte, dokud se cukr nerozpustí. Pak připravený zázvor ve sklenici zalijte směsí. Nechte asi týden odležet, zázvor zrůžoví, ale připravený k dalšímu užití.

Skladování

Zázvor sice nevydrží věčně, můžete ho ale uchovávat až několik týdnů, když ho uložíte na chladné, suché a tmavé místo. Zabalený v mrazicím sáčku může putovat i do ledničky. Nakrájený nebo nastrouhaný a uzavřený v dóze vám vydrží v mrazničce i několik měsíců.

Na hubnutí

Přejete si urychlit metabolismus? Na podporu spalování kalorií nadrobno nakrájejte kousek zázvoru velký asi jako palec a vařte ho v 1,5 l vody tak dlouho, dokud se jí asi 1/2 neodpaří. Pak zázvor slijte a vodu pijte v průběhu celého dne, první sklenici nejlépe ještě před snídaní.