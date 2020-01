Dopřeje vám nefalšovanou radost z pohybu, rychle vás přemístí z místa na místo a ještě vám vyrýsuje sexy křivky. Jen je třeba vsadit na správný model!



Když koloběžku, tak tu s velkými koly. To je první můstek, od kterého se za cestou ke „koloběhu“ můžete odrazit. Napadá vás, že budete na velké koloběžce vypadat dat směšně? Podobné myšlenky hned zaplašte! O to tu hlavně ani nejde. Spíše se snažte myslet na své pocity a na to, jaké divy s vámi ten dvoukolý zázrak dokáže.

1. Balzám pro záda

Jízda na koloběžce tělu svědčí, ostatně shodují se na tom i odborníci. „Při jízdě se celkově stabilizují kyčle a trup. Zároveň se posilují největší svalové skupiny včetně hlubokého stabilizačního systému páteře, čímž dochází k ovlivnění a kompenzaci svalových dysbalancí. A nejen proto je koloběh vhodným kompenzačním cvičením často využívaným i jako poúrazová terapie,“ říká MUDr. Kamil Ramík, specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci.

2. Hodí se pro každého

A že si na koloběžku připadáte stará? Tak na to zapomeňte. Někteří fyzioterapeuti naopak zastávají názor, že pro starší ročníky je mnohem lepší než kolo. Nevylézáte na ni jako na koně, nemusíte balancovat, než najdete druhou šlapku a nebojujete s rovnováhou, než se rozjedete. Co z toho plyne?

Koloběžky jsou vhodné pro všechny od 4 do 99 let a podle výrobce Kostka přibývá zákazníků nad 50 let. Kromě toho jsou v podstatě univerzální – když máte doma jeden dospělácký model, můžete na něm jezdit vy i vaše mužská polovička, nebo jiný člen rodiny (s výjimkou dětí). Nemusíte řešit velikost a nastavení jako u bicyklů. Ale dá se očekávat, že se o ni brzy začnete hádat a pořídíte druhou.

3. Jsou bezpečné

I v ohledu na bezpečnost jsou oproti kolu ve výhodě. Nesedíte na vysokém sedle a oběma nohama jste v podstatě neustále při zemi.

Kolik do koloběžky investovat? Podle Marka Kostky ml., ředitele firmy Kostka, jež se na výrobu koloběžek specializuje, průměrně dobrou koloběžku pořídíte asi za 10 tisíc korun. Od nákupu za nižší ceny spíše odrazuje. „Pokud chcete ušetřit, lze si vybrat koloběžku z levnější kategorie, kde ceny začínají již od 5 500 Kč, ale tu doporučujeme opravdu jen tomu, kdo bude na koloběžce jezdit pouze příležitostně,“ vysvětluje.



Kvalitní velké koloběžky mají stejně spolehlivé brzdy Shimano jako špičková kola, a pokud se nebudete řítit adrenalinovým sjezdem z prudkého kopce bez brždění, v podstatě nehrozí, že byste spadli. Každopádně to ale neznamená, že byste neměli dodržovat základní pravidla bezpečnosti, např. alespoň na frekventovaných úsecích nosit helmu, i když je to povinné do 18 let.

4. Budete se bavit

Na koloběžce můžete jezdit na výlety po okolí, ale je to i skvělá parťačka na aktivní dovolenou. Snad ve všech našich horských centrech najdete půjčovny koloběžek, kdy vyjedete lanovkou na vrchol a pak sjíždíte po speciálních trasách.

Existují i ucelené programy koloběžkových aktivit ve skupině. Namátkou třeba projekt Kostka Active, což je zážitková jízda pod vedením zkušených a vyškolených lektorů. Jednotlivé lekce, které probíhají po celé republice, slibují nejen neobvyklý zážitek, ale také výuku správné techniky jízdy a motivační cvičení spolu s rekondičním a kondičním tréninkem. Vybere si každý podle svých možností. Více na www.kolobeh.cz.