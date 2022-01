Průměrně se nám zdají za noc asi čtyři sny. Jen některé z nich si ale pamatujeme. Jiné se rozplynou dřív, než otevřeme oči. Sny se nám zdají, když jsme v takzvané REM fázi spánku. To je ta, při níž se nám pohybují oči tak, jako když jsme vzhůru, a mozek je nejaktivnější. A pamatujeme si většinou ty sny, které se nám zdají těsně před probuzením.

Kdo k nám jimi promlouvá?

Pro každého mají sny jinou váhu. Pro některé je to jen jakési zpracování toho, co se nám přes den stalo, a nemá proto cenu se jimi příliš zaobírat. Jiní na ně nahlížejí jako na prostor, kde se ke slovu dostávají naše tajná přání a touhy.

Staří Římané si dokonce mysleli, že jsou to zprávy od samotných bohů, kteří s námi právě prostřednictvím snů promlouvají a radí nám, co máme dělat.

Sny, ve kterých se neodráží naše každodenní realita, ale potkáváme podivné bytosti či se ocitáme v neskutečných světech, se nazývají archetypální. Vycházejí z hlubších vrstev našeho nevědomí. Archetypů existuje velké množství, ve snech se můžeme setkat například s osobou s maskou, vědmou, bohem či starcem.

Buďte připraveni

Pokud chcete do svých snů proniknout hlouběji, nezapomeňte mít u postele vždy připravený notýsek a tužku. Hned po probuzení si zapište vše, co si pamatujete. I sebemenší detaily. Jen tak budete moci pochopit, co vám podvědomí našeptává. Ideální je, pokud si vedete snový deník delší dobu. Můžete tak zjistit, že některé sny se opakují, objevují se stejné symboly.

Jak na výklad snů?

Sny se zabývali i tak důležití psychologové, jako byli Sigmund Freud či Carl Jung. Jejich metoda spočívá v tom, že si vybavíte nějaký symbol ze snu. Ten podržíte v mysli. To znamená, že se budete soustředit jen a pouze na něj. Pak budete sledovat myšlenky, které vás kolem symbolu napadají. Vaším úkolem je postřehnout řetězec asociací, které vás navedou k vysvětlení.

Běžnější metoda výkladu snů je takzvaná šifrovací, to znamená, že ke každému symbolu je přiřazen jeden neměnný význam. Třeba že strom značí stabilitu (pokud má zapuštěné kořeny).