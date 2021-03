Šest hodin ráno, budík nepříjemně zvoní a vytrhuje nás ze snů – o veliké lásce, o dovolené na místě podobném ráji nebo klidně i o práci. Podle průzkumů Češi ve svých snech převážně buď někoho hledají, nebo se milují. Nejméně se pak v našem snění objevuje voda a oheň.

Téměř dvě třetiny z nás si své sny pamatují, a to zejména ty příjemné. Většina Čechů považuje sny za důležité a více než třetina dotázaných se zajímá o jejich výklad. Se strachem ze snů usíná více než pět procent lidí. Třetina rovněž uvádí, že se jim jejich sny často opakují.

Vědci ve spánkových laboratořích zjistili, že obzvláště divoké a intenzivní sny máme v takzvané spánkové fázi REM. Tahle zkratka má původ v angličtině (Rapid Eye Movement) a znamená rychlé pohyby očí.

Co prozradí noc o naší budoucnosti

Zatímco spíme, unášejí nás sny do nekonečné říše fantazie a údajně můžou být klíčem k našemu podvědomí. Jsou považovány za předzvěst skutečných událostí, varování před neštěstím nebo za posly dobrých zpráv.

Ale mají opravdu nějaký význam? Faktem je, že už v antickém Řecku se na sny pohlíželo jako určitou „potrubní poštu“, kterou posílali bohové vzkazy lidem. Ve starověkém Egyptě byli vysoce ceněni vykladači snů.

Později vzbudila velkou pozornost svými fascinujícími výklady snů francouzská vědma Marie Anne Lenormandová (1772–1843). Mnohá její vysvětlení se používají dodnes.

Ovšem i vědci, jako třeba známý rakouský psychoanalytik Sigmund Freud (1856–1939), pocházející z Příboru, nebo neméně proslulý švýcarský psychoterapeut a lékař Carl Gustav Jung (1875–1961) nezavrhovali noční fantazie jako nějakou pověru. „Prostřednictvím snu se dostaneme k duši člověka. Může to být důležitá indicie nějakého onemocnění,“ napsal Sigmund Freud.

Spánkové fantazie očišťují naši psychiku

I dnes psychologové říkají, že sny mají mnoho předností a jsou dokonce životně nezbytné. Bez nich bychom nedokázali zpracovat zážitky minulého dne a duševně bychom onemocněli.

Sedmdesátiletý člověk má takhle „prosněno“ už plných šest let života a myslí mu během nich proběhlo 150 tisíc fantaskních dějů. Každý z nás totiž během spaní prožívá pestrý program, od milostných romancí až po hororové filmy.

V hlavách se nám odehrává dvě až sedm epizod o celkové délce až dvou hodin. Bohužel si ale tenhle program nemůžeme řízeně naprogramovat, režie se totiž ujímá podvědomí. Veškerá omezení, zábrany a hranice, které ve dne kontrolujeme, nemají v noci žádnou moc.

Je dobré naslouchat poselství z podvědomí

Badatelé říkají, že je jedno, jestli se nám zdá o lásce, všedních událostech nebo o práci. Každý z těchhle snů může být signálem určitých potíží a nabízí možnost jejich řešení. Například když se budete ve snu často přít se svou nejlepší kamarádkou, měla byste se zamyslet, jestli se ve vašem vztahu něco nepokazilo, něco, o čem byste si měly promluvit dřív, než bude pozdě.

Ve spánku totiž mnohdy zpracováváme věci, které v bdělém stavu radši odsouváme stranou, ať jsou to obavy, konflikty nebo rozhodnutí. Ty se ale ve snu nedají jednoduše potlačit. Podvědomí nám naservíruje příběh, v němž je skrytý základní problém. Kdo se například v reálném životě nikdy nebrání, pravděpodobně ve snu často bojuje s příšerami. Jde o noční trénink na skutečný život? Je to možné!

Chtěla byste rozluštit, co vám vaše sny sdělují? Co možná odsouváte do pozadí, ale měla byste to řešit? Možná vám budou některé z nejčastějších symbolů připadat známé. Přečtete si, které to jsou a co znamenají.