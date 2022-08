Odnepaměti lidi přitahovaly a fascinovaly sny. Proč se zdají a co asi znamenají? Dá se z nich něco odvozovat? Například už ve starověkém Egyptě patřili mezi uctívané odborníky vedle balzamovačů i vykladači snů.

Asi nejznámější příběh na toto téma najdeme ve Starém zákoně, vypráví o Josefovi, synovi Jákoba, jednoho z otců Izraele. Jeho bratři na něj žárlili, proto se rozhodli zbavit se ho. Josef se ovšem nakonec dostal do Egypta jako otrok. Poté, co se mu chtěla pomstít žena jeho pána Putifara za to, že ji odmítl, skončil Josef ve vězení. Tam ale dvěma spoluvězňům správně vyložil jejich sny – jednomu z nich prorokoval, že bude popraven, a druhému, že ho čeká propuštění.

Za pár let začala faraona trápit noční můra, zdálo se mu o sedmi hladových kravách, které sežraly sedm tučných. Jeho služebník, onen propuštěný vězeň, si tehdy vzpomněl na Josefa. Dali ho přivést a mladík vyvodil jednoduchý závěr. Sedm tučných krav značí sedm dobrých let, které zažívá Egypt, po nich přijde sedm hladových. Doporučil panovníkovi, aby dal udělat velké zásoby, a zajistil tak zemi pro období krize. Sám pak požíval takové faraonovy přízně, že v době bídy mohl dostat do Egypta i svou rodinu, příbuzné a služebnictvo… I dnes používáme příměr „sedm tučných a sedm hubených let“.

Umět vykládat sny bylo považováno za boží vnuknutí, vnímali to tak třeba i antičtí Řekové. A čím víc se blížíme k naší době, tím víc vznikalo snářů. I naše prababičky byly ochotné jít si vsadit „lotynku“, když viděly ve snu nějaká čísla.

Sny se staly i předmětem vědeckého zkoumání, věnovali se mu psychologové, nejznámější z nich je asi Sigmund Freud, který vydal dílo Výklad snů, a Carl Gustav Jung.

Ale spánkem a vidinami v něm se zabývají také neurologové a fyziologové. Třeba roku 1953 zveřejnili američtí vědci Nathaniel Kleitman a jeho student Eugene Aserinsky výsledky svého výzkumu, a svět se tak dozvěděl o „rychlých pohybech očí“, tedy REM (rapid eye movement)... Během této fáze spánku se mimo jiné mění mozková aktivita a také si spíš zapamatujeme, co se nám zdálo, když jsme spali.

O spánku a snech by se dalo napsat několik polic knih, my si zkusme odpovědět aspoň na několik otázek, které nám občas nedají spát.