Víte, jak se prosadit? Poradíme, jak na rodiče, partnera i šéfa

Někteří lidé vyzařují přirozenou autoritu, ale s jinými je každý hned hotový. Stává se vám, že s vámi druzí, jak se říká, zametají? Možná k tomu nechtěně přispíváte sama. Psychologové tvrdí, že všechno vychází z nás. Dáváte-li sebevědomě najevo, že jste sama pro sebe důležitá, budou si vás ostatní také vážit.

1. problém Přátelé

Vystupte ze zajetých kolejí

Kamarádka plánuje večírek, a protože je zvyklá, že vy jí s tím pomáháte, bezostyšně, bez ptaní vám oznámí, kdy a kde se party koná – a vy že máte tradičně dorazit s mísou plnou chlebíčků. Tak jste to ostatně dělala vždycky. Vás to ale přestalo bavit. Jak se z toho vyvléct, a přitom se nedotknout kamarádky? To je oříšek, ale měla byste nahlas říct, co cítíte.

Naše poznámka: Na přátelství je krásné, že si rozumíte i beze slov. Přesto je občas některé věci třeba formulovat natvrdo. Kamarádce upřímně řekněte, že nic připravovat nebudete, že pomůžete jinak. Možná ji to zaskočí, ale nakonec jistě pochopí, proč nechcete setrvávat v zajetých kolejích.