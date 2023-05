Když je vás ve vztahu víc, než chcete. Jak se vypořádat s nevěrou?

Nevěra je ošemetné téma, o kterém se v partnerství příliš často nebavíme. Ostatně, kdo by stál o to, načapat svou drahou polovičku in flagranti nebo v mobilu „náhodou“ objevit zprávy plné lechtivých detailů?

Ať tak či onak, každá nevěra znamená pro vztah těžkou ránu, ze které se už nemusí vzpamatovat. To by měl mít na paměti každý, kdo přemýšlí o tom, jak si nezávazně zpestřit partnerský stereotyp.

Na otázky týkající se tohoto ožehavého tématu odpovídá lektorka partnerství a vztahů Denisa Říha Palečková.

Jaké jsou nejčastější příčiny nevěry?

U mužů je to často klasický stereotyp. Okouzlí ho kolegyně v práci, která je milá, sexy, a třeba ještě jeho podřízená, a tím pádem muži ukazuje respekt. To vše mu mnohdy chybí doma, kde je žena vyčerpaná péčí o děti a domácnost. Třeba je navíc i kritická a možná odmítá intimní život, protože na něj nemá sílu ani náladu. Žena se zase zamiluje často do muže, který jí dává víc pozornosti než manžel. Naslouchá jí, chce vědět, jak se cítí, pečuje o ni...

Jsou nevěrou pouhé esemesky?

Ano. Kdo to někdy zažil, ten moc dobře ví, jak zraňující to může být a jak moc to může nabourat důvěru ve vztahu. Pochopitelně je to mnohem jemnější situace, než když řešíte nemanželské dítě. Ale emocionální zranění a odcizení může způsobit i něco takového, byť to mnohým může připadat jen jako nevinná kratochvíle.

Jak znovu obnovit důvěru po nevěře?

Ta se nevrátí ze dne na den. Podvedení zažívají mnohdy i posttraumatickou poruchu. To znamená, že když se třeba partner někde trochu zpozdí, dostaví se silná emoční reakce, opětovná vlna nedůvěry, panika.

Co dělat, když mám podezření, že mě partner podvádí? Nezbytná je komunikace. Sdělte svému partnerovi, jak se cítíte. Co vnímáte. Mluvte o tom, co prožíváte. Jak se cítíte ve vztahu. Řekněte mu třeba i to, že máte obavy, že někoho má. A že byste ráda věděla pravdu, ať už je jakákoli. Pokud ji tedy vědět chcete. Pohybovat se ve vztahové mlze, kde věci jsou jiné, než vypadají, není však vůbec nic příjemného a časem to vede k tomu, že se vztah ještě více vyčerpá a partneři se odcizí jeden druhému.

Podvedený člověk má také tendenci na všechno se doptávat a kontrolovat a nelze se na něj zlobit, protože tyto mnohdy silné reakce nemá zcela ve své moci. Tady může pomoct individuální terapie. A také čas, který hojí rány a současně umožňuje partnerům, aby si mezi sebou opět vytvořili sérii hezkých prožitků a pocitů blízkosti, které jejich vztah posílí.

Jaké signály mohou upozornit na partnerovu nevěru?

Třeba to, že bývá doma méně často než dřív. Že je dlouhodobě vyčerpaný, že jsou jeho reakce nezvykle strohé. Podvádění nevěru ale většinou spíš vycítí, než vypozorují na změně chování.

Může nevěra okořenit nebo zlepšit vztah?

V lepším případě spustí transformační vlnu, během které si partneři uvědomí, co všechno ve vztahu zanedbávali. A začnou se snažit opět navodit hezké společné chvíle. V horším případě jsou rány tak hluboké, že ve vztahu vznikne zeď, kterou není snadné zbořit. V případě nevěry vždy riskujeme, že to původní vztah nepřežije.

I když to někdy začíná jako malé, zdánlivě nevinné zpestření. Je jen málo párů, které jsou ochotny žít s tím, že jejich partner či partnerka mají milence a milenky. Ani tehdy, pokud se vědomě rozhodnou pro otevřený vztah, to neznamená, že to bude snadné a že se to obejde zcela bez emocí.