Rozpoznejte škodlivé myšlenky a zbavte se jich. Tak těžké to není

Myšlenky formují váš svět, a to jak uvnitř, tak také navenek. A pokud je v nich kapka negativní emoce, mohou působit podobně nebezpečně jako kapka jedu.

Podle odborníků má pouze na dvacet procent všech nemocí vliv genetika a zbývajících osmdesát procent ovlivňuje psychika. Je to logické, myšlenky působí na nervový systém a ten zase ovlivňuje důležité orgány v lidském těle: buď jejich funkci zrychluje, nebo ji naopak zpomaluje. Vzpomeňte si třeba na moment, když pociťujete úzkost, strach, jste z něčeho nervózní. Ani se nenadějete a dostaví se bolest břicha, leckdy míváte trávicí obtíže.

Na myšlenky byste si tedy měli dávat dobrý pozor. Které z nich mohou být toxické a přímo zdraví nebezpečné?

Za každou cenu chci být perfektní

Zatímco u mužů je touha po dokonalosti spojena s kariérou, u žen bývá propojená s rodinou. Musím být dokonalou matkou, manželkou, babičkou – takhle je vnitřně nastavena většina Češek.

Patříte mezi ně? Potom si dejte pozor, abyste si tím na sebe neupletly bič. Spousta žen touží mít doma vždy naklizeno, navařeno, zaopatřené děti i manžela a ještě navrch vypadat sexy jako s slavná americká herečka Marilyn Monroe. Jenže komu se to povede? Většina perfekcionistek tak upadá do deprese, mívá pocity vzteku, selhání a nedostatečnosti. To se záhy odrazí třeba na oslabené imunitě nebo gynekologických obtížích, například zvýšené krvácivosti a bolestivosti menstruace.

Jak to změnit: Nikdo není dokonalý a ani vy to po sobě nechtějte. Snažte se být na sebe hodnější a nepodstatné věci brát s nadhledem. Vaši blízcí to uvítají víc než vyleštěné parkety.