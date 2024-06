Sólo život není tragédie. Naučte se hlavně mít rádi sami sebe

Stejně tak jako většina civilizovaného světa i Česko zaznamenává jasný trend – takzvaný single život. Jednočlenných domácností je tak dneska u nás už zhruba 40 procent, což znamená, že cca každý osmý našinec žije bez partnera. Důvody jsou různé. Někdy ten druhý zemřel nebo jednoduše odešel. Jindy si daný jedinec tento styl dobrovolně vybral. To dělají stále častěji hlavně mladí lidé žijící ve velkých městech.

Sexu mají single i zadaní stejně

„Je to zajímavý fenomén posledních let,“ potvrzuje to životní koučka Lenka Procházka. „Může přitom jít buď o dočasnou fázi, ve které lidé jen vhodného partnera nemohou najít, anebo o vědomou volbu být sám. Mění se také společenské normy a hodně mladých chce nejdříve budovat vztah k sobě samým.“

Ať už je to jakkoli, život bez stálého partnera nemusí být smutný a osamělý, ale člověk mu musí jít naproti. Čas se dá trávit se spoustou jiných lidí – s rodinou, přáteli či kolegy. Problémem rozhodně nebývá ani sex, kdo po něm touží, dokáže si ho najít i bez vztahu.

„Frekvence sexuálních styků mezi svobodnými a ženatými lidmi se v zásadě neliší,“ uvádí se dokonce ve zprávě americké skupiny Center for Researching and Understanding Sexual Health z roku 2021.

Jediný problém, který tak může u někoho v případě dlouhého nebo nečekaného single života nastat, je ryze psychický. Ale s tím se dá pracovat.

První zásadou hlavně pro ty dříve narozené a lidi, kteří nemají partnera, aniž by si to vybrali, je přestat sledovat ono zdánlivě „normální“ ve společnosti. I přes všechno, co jsme uvedli výše, panuje zvláště mezi staršími lidmi úzus: kdo nemá partnera, je na tom hůř.

„Ten tlak je podobný tlaku na ženy, které nemají děti. Sice se to obecně respektuje, ale na ty, co se takto rozhodly, se stejně jako na osamoceně žijící osoby okolí dívá velmi podezřívavě a co hůř – i lítostivě a soucitně,“ upozorňuje psycholog David Ludden.

Tři nesporné výhody Pokud si někdo vybere žít single život, má k tomu jasné důvody. A právě na ty byste měli myslet i v případě, že jste sami zůstali nedobrovolně. Protože časem pochopíte, co všechno vám to může přinést. Mysl není přeplněná: ve dvojici nebo v rodině musíte zařizovat spoustu věcí, myslet pořád na někoho jiného. Sami ale získáváte čas v naprosto přirozené a nikoli sobecké formě i sám na sebe. Cítíte víc, kdo jste i co vlastně chcete.

To v sobě skrývá velké nebezpečí – člověk se po nějaké době začne litovat i sám. „Najednou si bude připadat nepatřičně, a i když se třeba necítí nešťastný, začne se ptát, proč. A to vede k pochybnostem a velké ztrátě sebevědomí,“ varuje odborník.

Najděte si vlastní životní cíl a směr

Aby se to nestalo, nesmíte se nikdy srovnávat s okolím. Jakkoli vám to může znít sobecky, myslete hlavně na sebe a svoje pocity a ne na to, jak by vás rádi viděli ostatní.

„Stanovte si vlastní cíle a mety, za kterými chcete jít a na ty se soustřeďte. Každý krok směrem k nim vás naplní štěstím, i když ho uděláte jen vy sami,“ ukazuje směr psycholog.

Je jedno, jestli se v tomto ohledu zaměříte na práci, přítele, sebe sama nebo rodinu. Každý má jiné priority. „Ty se navíc mohou během let měnit, takže se nedivte, když se vám jako zarytému workoholikovi stane, že budete toužit po dovolené, kde bude klid a pohoda a k ní se budete chtít dostat. Protože právě to se pro vás může stát užitečným životním cílem, i když byste to dřív vůbec neřekli,“ doplňuje David Ludden.

Ono neustrnout ve své samotě je moc důležité. „Když se pro tento životní styl rozhodnete sami, je lehké udržovat se ve společenském nastavení. Ale když je to ryze nedobrovolné, lidé se často uzavřou,“ popisuje běžnou situaci psycholog.

Souvisí to s tím, že kdykoli se dostanou mezi lidi, zdá se jim, že všichni mluví o společném partnerském životě, všude chodí ve dvou atd. A to může mnohým ubližovat.

Nevzdávejte se svých koníčků

„Je potřeba se od toho oprostit. Choďte pravidelně ven a sledujte, kolik lidí se tam prochází stejně jako vy – sami, se psem, bez jiného člověka. Třeba jsou sami i doma a přesto vypadají šťastně. Od těch se učte,“ nabádá odborník. Pak bude lehké přenést si tyto zvyky i mezi své čtyři stěny a do své společnosti.

Nikdy také neopouštějte své zájmy jenom pro pocit, že je nemáte s kým dělat. Vždycky se to dá nějak udělat a ono „nejde to“ je opravdu jenom výmluva pro vás. V každém sportovním oddíle se najde někdo, kdo se o vás rád postará, cestovat se dá jen tak anebo s kamarádkou, na koncertech se můžete pobavit ve foyer s ostatními.

„Chodím pravidelně do bazénu a vždycky potkávám starší dámy, které se tam jdou pohnout a také si popovídat. V šatně se vždycky bavíme a je to zábava, i když se jinde nepotkáváme,“ usmívá se sportovkyně Zdena (48).

Možnosti prostě jsou. Jde jenom o to zůstat jim otevřený, dokázat je rozpoznat a naopak před nimi pro jistotu nezavírat oči.