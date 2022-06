Na začátek malá dávka teorie. Biopotraviny jsou produkty ekologického zemědělství, které byly vypěstovány bez pesticidů, umělých hnojiv i geneticky modifikovaných surovin. Zvířata od ekofarmářů pak zažila pastvu, kvalitní krmivo bez antibiotik či růstových hormonů, a skončila na šetrné porážce. Díky takovému přístupu je náročnější a samozřejmě i finančně nákladnější suroviny vyprodukovat.

Lepší úroda i pocit Dostatek humusu v půdě rostlinám svědčí! Proto i na vlastní zahrádce používejte víc přírodních hnojiv než těch umělých. Jen společně pro planetu uděláme víc.

Potravina je však kvalitní, bez zbytečných umělých přidaných látek, přitom může jít třeba o uherák, párky nebo sušenky.

Kalorií můžou mít úplně stejně jako konvenční potraviny, ale kvalita je to, co se počítá, co dává biopotravinám plusové body.

Na udržitelnosti záleží

Vedle bio se v poslední době klade důraz i na společenskou odpovědnost, tedy to, jak značka svůj produkt vyrobila, zda nezatížila planetu. Udržitelnost je klíčové slovo, které řeší čím dál víc Čechů. Jíst udržitelně znamená dělat dobře nejen našemu tělu, ale i planetě - tak, aby byla dalším generacím předána v co nejlepší kondici.

S biofarmařením jde udržitelnost ruku v ruce, biofarmaření je totiž pro naše klima to nejlepší. Půda bez hnojiv, která provází klasické farmaření, je zdravější, obsahuje více humusu, žije v ní více živočichů...

Bez pesticidů je v přírodě víc rozmanitých druhů, které dopomáhají v koloběhu přírody třeba i k lepší úrodě. Navíc díky tomu, že se nevyrobí množství chemie, nevyprodukují továrny další množství emisí. A když ještě budete kupovat potraviny lokální, ušetříte další emise při dopravě.

Co je klimaticky pozitivní

Udržitelnější přístup je důležitý pro mnoho značek. Většinou vykompenzují „na nulu“ emise, které vypustí do ovzduší, tím, že zasadí stromy. Existují i značky, které jdou dál! Bohatě vykompenzují všechny emise vzniklé nejen při výrobě či farmaření, ale třeba i při přepravě do skladu obchodníka, a to tak, že jsou pozitivní.

První taková firma je i v Česku: značka HiPP má klimaticky pozitivní přesnídávky v biokvalitě.