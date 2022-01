Chce to naučit se přemýšlet, co a jak děláte. Není nutné vše změnit ze dne na den - metoda „krůček po krůčku“ bývá úspěšnější. A postupně se přesvědčíte, že se dá spojit příjemné s užitečným.

Začněte u nakupování! Podle průzkumu STEM/MARK z roku 2020 je 88 % Čechů spokojeno s kvalitou českých potravin a cca 70 % respondentů si myslí, že jsou kvalitnější než zahraniční.

Nejlépe zblízka

Potravinářská produkce je u nás velmi přísně kontrolována, stejně jako způsob chovu hospodářských zvířat a péče o půdu (např. v používání pesticidů je ČR pod průměrem EU, ostatní členské státy vykazují spotřebu až několikanásobně vyšší). Dovoz potravin nejen zatěžuje životní prostředí, ale snižuje i jejich kvalitu.

„Klademe důraz na krátký dodavatelský řetězec, aby obchody nakupovaly výrobky z co nejbližšího okolí. Při dovozu ze zemí třetího světa mohou potraviny obsahovat např. rezidua v Evropě nepovolených pesticidů, veterinární léčiva, těžké kovy, popřípadě další kontaminanty. U potravin ze zámoří nebo z asijských zemí zase předpokládáme nárůst obalů, což přírodě rozhodně neprospívá,“ vysvětluje Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Odkud a jak

Ideální je proto nakupovat produkty z místních zdrojů - dostanete je na farmářských trzích, v některých kamenných prodejnách (včetně supermarketů) i v online obchodech. Zajímejte se, jakým způsobem jsou chována zvířata, jejichž maso, mléko a vejce kupujete, a podporujte tzv. welfare chovy, které jim zajišťují životní pohodu.

Samozřejmě že to, co u nás neroste či nežije (exotické ovoce, mořské ryby...), kupujeme z dovozu, ale i tak bychom měli sledovat, odkud to pochází a za jakých podmínek se například rostliny pěstují a zvířata chovají či loví.

Nulový odpad

Neplýtvejte a snažte se využít vše. To je podstata trendu „zero waste“ neboli nulový odpad. Dále omezujte spotřebu obalů a dávejte přednost těm vratným či recyklovatelným. Neberte si na každou housku plastový sáček, nenoste nákup v jednorázových taškách.

Spoustu potravin nyní můžete koupit tak, jak to bývalo zvykem za časů našich babiček - tedy na váhu, do obalu, který si donesete.

Více se dozvíte i na informační platformě Žij udržitelně, která se věnuje spotřebitelskému chování komplexněji (včetně trendu zero waste), a každý, kdo má zájem prospět jak planetě, tak i sobě, tam najde spoustu tipů a dobrých rad.