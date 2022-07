Možná to máte za hotovou věc. Když dbám na to, jestli se ekologicky chovám doma, je to na cestách stejné. Ale nenechte se mýlit. Při přesunech z místa na místo, ale i v dovolenkové destinaci, musíte myslet jinak.

Začněte už jenom balením do letadla. Není potřeba táhnout obří kufry – čím méně toho budete mít, tím víc planeta zajásá. „Tak můžete uhlíkovou stopu alespoň trochu redukovat. Čím je totiž letadlo lehčí, tím méně paliva potřebuje,“ vysvětluje mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Používejte krémy, co neničí moře

Nepoužívejte jednorázovou hotelovou kosmetiku. Všechny malé lahvičky po ní totiž končí v koši. A s opalovacím krémem je to také složitější. Proti slunci chrání, ale životu v mořích ubližuje.

„Proto například na Havaji používání této kosmetiky na plážích zakázali už v roce 2018,“ vysvětluje Řezníčková. Dodává, že i tato situace se dá vyřešit jednoduše. „Před koupí opalovacího přípravku se zkrátka ujistěte, že obsahuje jen filtry, které mořskému životu neškodí – na obalu je to vždy uvedeno,“ radí odbornice.

Letenky v mobilu

Hodně našinců se už naučilo nakládat s hotelovými ručníky, tak jen připomínáme: nechtějte každý den čistý, i když na to máte právo. Jejich věčné praní zvedá hotelovou spotřebu vody téměř o pětinu. Proto ho nepohazujte po zemi, což je pro pokojské signál k výměně, ale věšte ho na háčky. Určitě s ním pár dní vydržíte, stejně jako doma.

A netiskněte letenky, vstupenky ani jízdenky. Všechno včetně třeba potvrzení o očkování máte přece v telefonu. Ušetříte tak spoustu papíru.