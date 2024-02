RECENZE: Mysteriózní Pacific Drive je nečekané překvapení pro fajnšmekry

Rovnou přiznám, že jsem od Pacific Drive až tolik nečekal. Spíš jsem ho celou dobu bral jako přitažlivou podivnost, která upoutá hlavně svým zasazením. Mé přesvědčení ještě víc utvrdilo demo. Jenže demoverze končí těsně předtím, než vás hra pohltí, stejně jako Zóna sama. Těžko bych v nedávné paměti pátral po survivalu, který by mě bavil, tak jako právě Pacific Drive. Je to opravdu skvělá hra. Je však pro masy? Ani náhodou.

Hra může ze svých trailerů zavánět Kingovou Mlhou nebo Lynchovým Twin Peaks. Trochu z obojího lze vycítit, ale spíš jde o mysteriózní vědeckofantastickou fikci ve stylu Fringe, Psi Factor nebo Stranger Things. Hrozba v Pacific Drive je těžko uchopitelná, avšak všudypřítomná. Autoři si za zdroj inspirace vzali skutečný Olympijský poloostrov. Jde o fascinující místo ve státě Washington, které má auru tajemna.

Řada opravdu bizarních zmizení i zničehonic nefunkční elektronika prolétajících letadel – typické záhadami prolezlé místo, kde folklor stále žije. A aby ne, poloostrov je obrovský a snadno by se na něm ztratila celá rodina sasquatchů i s bratranci a sestřenicemi a armáda mimozemských létajících talířů. Dokonalý příklad místa, kde dávají lišky dobrou noc.

Představivost rozjitří i zdejší názvy – Mount Mystery nebo Mount Deception. Ironwood Studios šli ve své ztvárnění poloostrova originálním směrem a místo lovu na Velkou nohu prezentují poloostrov jako místo incidentu, které z proslulé turistické atrakce udělalo přes noc takzvanou Olympijskou vyloučenou zónu, životu nebezpečné místo plné fyzikálních anomálií, které je obehnáno gargantuovskou zdí.

A jak do toho zapadáte vy? Vy jste nešťastník, který do zóny „probliknul“, když projížděl kolem. Vaše auto vás hrdinně ochránilo před působením neznámých fyzikálních sil, ale zbyly z něj pouhé levitující trosky. Naštěstí hned opodál je jiné auto, trochu zbídačené, ale doveze vás do bezpečí. Do jediné stabilní oblasti v okolí. Je to vybydlená autoopravna, ale z vysílačky se ozve ženský hlas, původní majitelka. Opravna je dočasně vaše, teď máte vše potřebné k přežití v neustále se měnící Zóně.

Pacific Drive je směsicí mnoha žánrů, řidičský napůl arkádový simulátor, simulátor automechanika, survival, battle royale a extraction. Oprav a vylepši auto, vydej se do divočiny, nasbírej suroviny, přežij nástrahy mapy a zdrhni na extrakční místo, než ti vyprší čas, poté opakuj.

Vaše auto, váš štít

Vše se bude točit kolem vašeho nového vozidla. Není to tak úplně normální auto. Je to remnant, svým způsobem také anomálie. Pokud se výjezd do Zóny nepovede, bezpečně a láskyplně vás dopraví zpět. Stará se o vás, komunikuje s vámi pomocí symbolů a také má svou hlavu.

Abyste měli aspoň nějakou šanci přežít neeuklidovské působení fyzikálních zákonů, je nutné se o vaše autíčko pořádně starat. V dílně opravit všechny díly, doplnit benzin, dobít baterii a pokud je nutná i nějaká komplexnější oprava, tak použít jeden ze specializovaných opravářských kitů. Píchnutou pneumatiku, rozhozený motor nebo prasklé sklo základním opravářským želé nevyřešíte.

Pacific Drive Pacific Drive

Auto si i rádo ze Zóny přináší takzvané výstřelky. Jsou to někdy jen věci, které dávají autu duši – při zavření zadních dveří se pustí klakson, ve tmě se bojí a začne samo ujíždět pryč a troubit, ale i méně příjemné věci, při zapnutí světel auto prudce akceleruje dopředu nebo abnormálně rychle vysává baterii. Tyto výstřelky můžete a měli byste eliminovat co nejrychleji, ale předtím musíte správně identifikovat problém pomocí diagnostického přístroje.

Už jen tato vrstva hry samotná je nesmírně zábavná a slušně propracovaná. Ze zdrojů, které najdete venku, si vyrábíte vylepšení auta, garáže, náhradní díly i nářadí. Je to časově náročné, ale pomůže vám to vybudovat si vztah s autem. Není to jen dopravní prostředek, ale váš parťák a spolubojovník. Trochu jako Kitt z Knight Ridera nebo Delorean z Návratu do Budoucnosti.

Abyste byli správně schopni říct, co jaký výstřelek dělá, musíte být s autem sžití. Je třeba otestovat všechny funkce a zjistit, co funguje abnormálně. Jinak diagnostika neproběhne správně.

K tomu pomáhá i bravurně zvládnutá vibrace gamepadu. Spolu s Astro’s Playroom jde o nejlepší implementaci, co jsem kdy zažil. Pokud plánujete hrát na klávesnici a myši, ochudíte se o velkou porci zážitku. Skrz zpětnou vazbu ovladače cítíte každý výmol, i které kolo zrovna píchlo gumu. Hrubší vibrace xboxového ovladače mi sedly lépe než jemná haptika u DualSense. Chvályhodné však od vývojářů je, že zahrnuli plnou podporu DualSense i do verze pro Windows, a to i s adaptivními triggery. Jediná škoda, autoři neuvažují o podpoře volantu. S autem se často musíte vyloženě prát o kontrolu, a s volantem by to bylo ještě zábavnější.

Charakter svému vozu můžete i prohloubit různými dekoracemi a samolepkami. Nejtrefnější mi přišla „Not today, Satan“, kterou mi darovala vnímající přátelská popelnice poté, co mi po neúspěšné misi před garáží explodoval motor. Kromě možnosti polepit si auto samolepkami, lze v divočině najít i barvy a výzdobu – jiný volant, dekoraci na šaltpáku nebo něco na palubku. Můžete si auto vyšperkovat a ještě víc mu dodat šmrnc a styl.

Když jste s přípravou hotovi a máte dostatek zásob na cestu, nastavíte na mapě souřadnice a vyrazíte. Pacific Drive není open world. Cestuje se do jednotlivých oblastí, které se soustavně mění. Mění se celá mapa i typy anomálií a nebezpečenství, která vás tam mohou potkat. Ze začátku se zdá hra triviální. Projedete dvě mapy, nasbíráte energetické kotvy, za které kupujete upgrady a pokud jich cestou získáte dostatek, otevřete na konci trhlinu, která vás teleportuje zpět k dílně.

Jenže hra je i lehce roguelike. Pokud neprojedete až ke zvolené destinaci, nemůžete otevřít trhlinu zpět. Dojet na extrakční místo je vaše hlavní starost, jinak přijdete o většinu věcí, co jste na cestě nasbírali a lokací, které musíte projet, je čím dál tím víc. Pokud plníte příběhovou misi, musíte i stihnout splnit zadané úkoly. I přímo v Zóně můžete trochu bastlit. V kufru máte ponk pro tvorbu základních nástrojů a opravárenských sad. S dostatkem materiálů tak můžete některé problémy řešit operativně při cestě.

Pacific Drive

Hra je o risku a odměně. Čím dál pojedete, tím víc surovin a jader stihnete nasbírat, ale zároveň je čím dál větší šance, že vás Zóna pozře. Při průzkumu jsem si připadal, jako bych byl přeživší zombie apokalypsy, ale bez zombie. Kvapem jsem prohledával vraky aut, rozřezával je a vypumpovával poslední kapky drahocenného benzinu a s nervozitou pořád koukal kolem sebe, zda nezahlédnu něco nezvyklého. Zároveň jsem si připadal jako v Top Gear speciálu, když jsem se prodíral neprostupným lesem s kouřícím motorem a rozbitými světly a klouzal z až příliš prudkého svahu kličkující mezi ostrými skalisky. A do toho ten časový pres.

V každé oblasti vám tikají neviditelné hodiny. Pokud se ozve něco, co lze popsat nejlépe jako tokání zmutovaných pávů, je čas šlápnout na plyn a uhánět k východu z mapy. Je to signál, že se svět kolem vás začal hroutit. Po vzoru battle royale se mapa začne zmenšovat, pokud nestihnete uniknout včas výjezdem nebo extrakčním bodem, je po vás. V takovém případě musíte úplně celý zvolený roadtrip odehrát od začátku s novými výzvami a nejspíš i opravit vozidlo, ze kterého zůstal jen vrak. O život vás však může připravit vše možné, různě hostilní a agresivní anomálie i rána do hlavy při neopatrném zavírání kufru.

Anomálií je několik desítek druhů, některé jsou vyloženě enviromentální, ovšem jsou tu i „inteligentní“. Je to mix něčeho, co by klidně mohlo být v katalogu SCP nebo zavřené v Oldest House z Control. Třeba Abductor, to je zlatíčko. Levitující hrouda odpadků, která svým magnetem může vytrhnout věci z ruky nebo zatáhnout vaše auto do křoví, či pokud máte obzvlášť štěstí, shodí vám ho ze srázu.

Proti anomáliím nejste úplně bezbranní. Některé nástroje si slušně poradí i s anomáliemi, hra vám však neřekne explicitně, co dělat. Někdy vám napoví po naskenování, jindy je to pokus omyl. Něco se přisaje na auto, tak to zkusíte rozřezat, funguje to a ještě z toho máte vzácné materiály. Porozumět jednotlivým manifestacím Zóny a jejím zákonitostem je jednou z hlavních složek zábavy.

Nápomocné nejsou jen upgrady, ale i vaše vlastní zkušenosti. Upgrady však zmůžou hodně. Některé vám zlepší rezistenci vůči rozličným typům poškození, jiné generují palivo či elektřinu. Při jednom výjezdu mi EMP vyřadilo světla a vycucalo baterku, skoro přes celou mapu jsem jel naslepo a pouze se orientoval GPS umístěnou na sedadle spolujezdce. Po vyzkoumání solárního panelu a větrné elektrárny byly cesty do neznáma o něco snesitelnější. To se týká i ochrany vaší křehké masité schránky. Největší bezpečí je vždy v autě. Pokud je plně opraveno, chrání vás před většinou toho, co venku je. Pomoc si lze i lepším oblečením. Dokáže odstínit procento radiace, elektřinu a tak dále, což se hodí, když jste na průzkumu po svých.

Máloco ke kritizování

U vývoje Pacific Drive někdo opravdu přemýšlel a snažil se eliminovat všechny potenciální neduhy. Například zvukové záznamy, a to i příběhové rozhovory, se ukládají do archivu, takže si je můžete znovu přehrát i přečíst. Autorům došlo, že pokud se kolem vás trhá realita na kusy a vy projíždíte kosmickým hororem, nemáte úplně čas poslouchat, co vám kdo říká za esenciální moudra ve vysílačce a upalujete s tunelovým viděním pryč.

Dobře řešená je i práce s inventářem, ovládání auta, vlastně všechno. V inventáři lze i rotovat předměty, takže získáte nějaké to místo navíc. Jediné, co mi scházelo, bylo tlačítko na rychlé překliknutí mezi zavazadlem a batohem. Drobností je i nutnost přidávat barvy, dekorace a loga do jejich úschoven manuálně. Pokud by něco mohlo být automatické, bez narušení hratelnosti, tak právě to.

Pacific Drive Pacific Drive

V autě musíte manuálně nastartovat, zařadit, a takto lze ovládat i světla a stěrače. Přidává to na napětí. Atmosféra je skvělá, často i děsivá a znepokojivá, snadno předčí i kdejaký čistokrevný horor. Většinu věcí lze přenastavit v menu ulehčení a obtížnosti. Automatické startování, odbrzdění, ale i nezničitelnost auta, nesmrtelnost, nekonečnou baterii, nebo dokonce i úplně odstranit závod s časem po otevření trhliny. Doporučuji to ovšem nedělat a nechat původní nastavení obtížnosti, jinak se ochudíte o to nejlepší.

Hra dovede být brutální, a to je dobře. Pokud máte rádi hry, ve kterých jen tak tak uniknete záhubě a do bezpečí dorazíte polomrtví v kouřícím kusu šrotu, tak budete Pacific Drive milovat. Sdílí obdobnou filozofii jako Dredge, Sunless Sea a Sunless Skies.

Proměnlivá Zóna

Autoři se rozhodli ke stylizované grafice. Je to mnohem lepší rozhodnutí, než pokud by se snažili o hyperrealismus. Grafika je lehce cartoonová, podobně jako třeba vizuálně malebný Firewatch nebo již zmíněný Dredge. Výborným doplňkem je i hudba hrající z rádia, jde o mix žánrů od naprostých podivností po country nebo songy, které jako by vypadly z období války ve Vietnamu. Dobrou práci předvedli i dabéři.

Technicky je hra slušná, sice jsem kvůli nespuštěnému triggeru v jedné pozdější misi musel opakovat sedm hodin hry a při načítání hra párkrát spadla, ale naštěstí se předtím stihla uložit. Je to nepříjemné, ale na opravě se pracuje.

Pacific Drive se nestane globálním hitem, ale fajnšmekři na něj budou vzpomínat dlouho. Další parádní prvotina od očividně nadaného studia, které se snažilo hned napoprvé udělat vše správně a až na drobnosti uspělo.