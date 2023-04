RECENZE: Dredge je výborný simulátor rybaření inspirovaný Lovecraftem

Lovecraftem inspirovaná prvotina od novozélandského studia Black Salt Games si vaši pozornost právem zaslouží.

Sluncem zalité moře

Pokud by se v Dredge nad vaší bárkou rozléhala monstrózní klenba jeskyně, snadno byste se nechali zmást a hledali mrkající světla Fallen London v mlžné dáli. Dredge ovšem není zasazen v univerzu Fallen London (číst recenzi na Sunless Sea na Bonuswebu) a ani není od studia Failbetter Games, ačkoliv si novozélandské studio Black Salt Games bere od svých britských kolegů pořádný kopec inspirace. Obzvlášť v tom, jak Britové uchopili lovecraftovský horor. Ten je v Dredge stěžejním tématem. Ani moře, které se rozpíná do dálky kolem souostroví The Marrow, si s tím bezslunným v ničem nezadá. Je plné prastarých tajemství a předlidských vzpomínek.

Jednoho mlžného dne se vaše kocábka důvěrně seznámí s ostrými skalisky. Pochroumaní se ocitnete v ospalém městečku Greater Marrow. Dostanete novou loď a začnete dělat to, co umíte nejlépe – rybařit. Ryb je požehnaně, ale už po pár dnech vám v sítích začnou přibývat ohyzdné, zmutované „nechutky“. Cosi prohnilého jest v hlubinách moře a jen opravdový šílenec se odváží vyplout za soumraku. Ten, kdo se vrátí, vypráví neuvěřitelné historky o tajemných světlech v dáli a z ničeho nic se objevujících skaliskách.

Atmosféra úvodu hry by se dala krájet stejně jako vše zahalující mlha kolem ostrova. Stačilo asi pět minut, abych byl hrou pohlcen. Sunless Sea patří mezi moje nejoblíbenější hry vůbec a vždy jsem si říkal, jaké by to bylo, kdyby byl zážitek osobnější. Plavit se v plně trojrozměrném světě a zažívat bezprostřední hrůzu. Dredge tuto velmi specifickou tužbu splnil. Nádech tajemna, silná motivace k průzkumu a neurčité nebezpečí. Autoři dokonce neopomněli ani na hrátky s příčetností. V Dredge je talasofobie racionální instinkt. Pokud zůstanete na moři do noci, začne se vám do mysli vkrádat šílenství.

Pouhý simulátor rybaření?

Dredge je zjednodušeně řečeno arkádový rybářský „simulátor“. Většinu času budete lovit ryby, abyste si vydělali nějaký ten zlaťák na lepší vybavení a časté opravy. Rybaření je formou postřehovky. Čím vícekrát se trefíte do zeleného pole, tím rychleji úlovek vytáhnete nad hladinu. Čas kvapí, a čím rychleji zmizíte zase do bezpečí civilizace, tím lépe. Plynutí času je funkční mechanismus, ale důraz na něj je iluze od vývojářů. Sice je ve hře počítadlo dnů, ale nezdá se, že by mělo nějaký zásadní vliv.

Hra vás nutí myslet si, že vás tlačí čas. Výměna prutu, namontování osvětlení, četba knih, za které získáváte bonusy, to vše zabere nějakou chvíli. Avšak za těch 150 herních dní, co jsem na moři strávil, se nic moc nového nestalo. Nezačnou se objevovat nebezpečnější nepřátelé, jako tomu je kupříkladu v The Forest, ani hra neskončí nezdarem, že jste něco nestihli. Naneštěstí se nespustí ani žádné náhodné eventy.

Čas má efekt pouze na váš úlovek. Pokud ho máte na palubě moc dlouho, zůstane z něj jen hnijící kaše. Kupodivu plíseň nikdo z ostrovanů nekoupí, zato ryby s větším počtem očí nežli šupin jdou na dračku. Střídání dne a noci však hraje ve hře důležitou roli. Některá stvoření se dají lovit jen za tmy, tehdy se však probouzí i jiné věci. Jsou tu leviatanská monstra, přeludy i další nebezpečenství a na každé platí nějaký ten trik. Postupem hlavním příběhem si odemknete i nové schopnosti. Kupříkladu zrychlení, který zvýší na čas výkon motoru za cenu, že pokud to přeženete, vyletí do luftu. Každá schopnost má nějaký ten háček.

Hra se hraje jako arkáda, což také trochu ubírá na intenzitě. Na loď nemá vliv silný vítr ani rozbouřené moře. Lodička vlnami sviští neohroženě jak střela. Pokud by bylo třeba víc bojovat s kormidlem, udržela by si hra napětí až do konce. Takto vás v pozdějších fázích jen tak něco nerozhází. I střety s gargantuovskými monstry přežijete s trochu pochroumanou psychikou a obouchanou lodí. Mrzí i malá implementace haptické odezvy na PS5. Kde by šlo udělat z plavby chytrými vibracemi opravdu pohlcující zážitek.

Rybaření je promyšlené. Na ulovení čeká přes 125 druhů ryb a mořských potvor a nespočet jejich tolik ceněných mutovaných variant. Některé druhy chytíte jen na otevřeném moři, jiné se zdržují v mělčinách u ostrovů nebo u horkých zřídel. Každý biom a typ vody si žádá specifické vybavení. S prutem určeným k chytání v mělčinách nelze lovit na otevřeném moři a ty největší mořské karikatury z hadální zóny ulovíte jen extra dlouhým navijákem. Efektivitu můžete zvýšit i pořízením sítě, která loví ryby za jízdy. A když máte hluboko do kapsy, pár pastí na kraby váš rozpočet zacelí. Vylepšováním lodi za vytažené trosky vraků se z vaší bárky stane univerzální plavidlo schopné chytit prakticky všechno. Ze začátku však budete vybavení v docích prohazovat hodně.

Zápasit nebudete jen s rybami, ale i inventářem. Na palubě je místo omezené a budete šachovat, přeskupovat a rotovat ryby různých tvarů a velikostí. Ovládání na gamepadu je rychlé a intuitivní, takže vyskládat ryby efektivně je otázkou sekund. Je to drobnost, ale rybaření činí ještě aktivnějším.

Kapesní svět

Hra má úžasnou atmosféru a její největší slabinou je velikost světa a délka. Svět je příliš kompaktní. S rychlejším motorem dojedete od jednoho konce mapy k druhému do pár minut. Tropický prales je od centrálního ostrova středního pásma asi tři minuty cesty. Vytrácí se příjemný pocit strachu z neprobádaných vod. Na každém rohu je ostrov, kde lze zakotvit, uložit postup a opravit loď. Velikost trápí i hlavní ostrovy, jsou malé a jejich pobřeží neukrývá tolik tajemství, kolik byste si přáli.

Záměrně jsem si dal načas, ze světa Dredge se mi vůbec nechtělo. Pokud však budete chtít, hrou prosvištíte za pár hodin. Ochudíte se ovšem o spoustu obsahu navíc. Kromě hlavního úkolu lze plnit i několik úkolů vedlejších. Ty jsou však příliš krátké. Na jejich konci čeká bohatá odměna – unikátní vybavení pro vaši loď nebo body do výzkumu, za které odemykáte nové věci v obchodě.

Oceňuji, že autoři nenutí ke grindu, ale aspoň mohli pokračovat se systémem zakázek, který na začátku funguje skvěle. Jsou zde i adventurní momenty, které jako by vypadly z pera scenáristů Failbetter Games, ale nejsou nijak rozvinuté. Jsou pouze textovou formou, každá návštěva zajímavého místa končí pár skvěle napsanými větami. Není zde možnost prožít plnohodnotné „gamebookové“ dobrodružství, ani vystoupit a pohybovat se na pevnině po svých.

Hra má příjemnou stylizaci. Ve 3D grafice si bere inspiraci v jednoduché geometrii a stylu Outer Wilds a v 2D grafice se dá rozpoznat vliv Disco Elysium. Tento zajímavý mix funguje na výbornou. Hravý a nápaditý je i UI. Měřák příčetnosti není žádný nudný ukazatel, nýbrž oko, které s přicházejícím šílenstvím těká stále rychleji, až připomíná Saurona v posledním tažení. Skvělá je i hudba, nezazní moc často, ale pokud ano, dotváří melancholickou atmosféru. Hra neobsahuje dabing, ale ničemu to nevadí. Po stránce technologické je hra zcela bez kazu, na PS5 jsem nenarazil na jediný bug ani problém s výkonem.

Perfektní, ale až moc komorní

Abyss volá, byla by chyba neodpovědět. Avšak pokud vyslyšíte volání hlubin a vydáte se na pouť, skončí příliš brzy. A vy budete tesknit po dalších dobrodružstvích na moři a marně vyhlížet další ostrovy na horizontu. Dredge je splněný sen každého nebojácného mořeplavce. Je plný mystérií a obskurních obyvatel. Pro milovníky Sunless Sea a netradičních atmosférických titulů zaručený hit. Black Salt Games se se svou prvotinou vytáhli. I tak však cítím, že autoři mohli z titulu vytěžit ještě o trochu víc.